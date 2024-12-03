仁寶突破數據中心邊界！攜英特爾搶單 2伺服器新品問世

代工大廠仁寶（2324）近日成功躋身伺服器解決方案供應鏈，團隊於3日現身「英特爾Data Center & AI 」實際秀出旗下最新2大伺服器新品「SR230-2」和「SD230-8」。團隊透露，這些伺服器融合卓越的計算性能和靈活的配置選項，專為滿足當前與未來數據中心需求而設計，提供卓越的效能、可擴展性和可維護性，並為高效能計算（HPC）和AI工作負載提供強有力的支持。

在當前AI應用日益增長的背景下，使用GPU訓練大型語言模型（LLMs）時，對於可擴展性的挑戰及大量能源消耗成為一大瓶頸。相比之下，CPU以其高效能和能效，成為較小語言模型（SMLs）及數據準備、數據傳輸至GPU進行並行處理、內存管理等任務的理想選擇。

搭載 Intel Xeon 6處理器的SR230-2與SD230-8伺服器，擁有高效能核心（E-cores）和性能核心（P-cores）的雙重架構設計。E-cores提供卓越的每瓦性能，而P-cores則針對AI和HPC等工作負載提供極致性能。

SR230-2 2U 2P 通用伺服器平台

SR230-2作為一款強大且具未來可擴展性的伺服器，配備最多128顆處理器核心，提供最多5倍的AI推理性能提升。該伺服器搭載高渦輪頻率，加速模型訓練時間，並擁有最高504MB的L3快取，確保低延遲並能快速存取資料庫，以加速任務處理。

SD230-8 2U 4 Node 高密度伺服器平台

SD230-8則是為高密度、節省空間的數據中心設計，提供最多2倍的HPC性能提升，並採用MRDIMM技術，使AI推理性能提升達最多5.5倍。此外，SD230-8還搭載Intel先進矩陣擴展技術（AMX），進一步提升深度學習、訓練和推理性能，特別在自然語言處理（NLP）、推薦系統及圖像識別等應用領域中表現出色。

這兩款伺服器無論在單節點高效能計算（SR230-2）或是多節點高密度設計（SD230-8）上，均展現了優越的靈活性、可擴展性和強大性能，完美適應當今及未來數據中心的多元需求。它們在AI推理、HPC及能源效能上的卓越表現，將推動企業的數字化轉型，提升運營效率並創造更多價值。

仁寶期待在Intel Data Center & AI活動上展示這些創新的伺服器解決方案，並與業界專業人士深入交流，探討這些先進伺服器技術如何助力企業加速數字化轉型，提升運營效率，並為未來創造更多商業價值。