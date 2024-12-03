英特爾傳找劉德音接CEO 童子賢：人盡其才

英特爾宣布前執行長季辛格退休，牽動全球半導體與供應鏈，對此和碩（4938）董事長童子賢表示，美國文化很常有改組或人事變換，季辛格也是也是這樣被找回來的，對於英特爾未來CEO人選傳出曾找上前台積電（2330）董事長劉德音，他表示，台灣人才發揮影響力是人盡其才。

媒體報導英特爾董事會曾徵詢6月退休的前台積電董事長劉德音，對此童子賢表示，傳言很難據此評論。不過他也認為，人盡其才，如果是真的找台灣人才，讓台灣人影響力發揮到美國公司好像也是不錯的選擇。

媒體指出雖英特爾洽詢，但劉德音因競業條款限制，赴英特爾工作將有阻礙，且他上周出席潘文淵獎典禮，還透露計畫跟加州柏客來分校合作成立工業智庫，以客觀第三人身分協助美國產業政策上能更理性。

隱形的霸凌無所不在，小學被阿嚕巴，校園霸凌、軍中、社會、企業霸凌無所不在、同事間冷暴力也很多，公務人員近期事件頻傳，是因為過去累積太久，就跟MeToo事件一樣，為何過去不講現在才講，就是因為累積久了像壓力鍋一樣炸開來，社會就是炸開來才會正視。

「我們也是生活在裡面的人，也是這樣長大。」童子賢表示，當過兵都知道軍隊裡面慣性的霸凌多的是，軍隊又是服從的組織，要到洪仲丘事件才被社會重視，對這事件，童子賢表示他也沒有辦法，雖很同情憐憫看待，還是得回到各自自身修養就可以減少問題，各國類似的問題也都存在，某些亞洲國家也很嚴重，美國族群歧視也嚴重，他小孩在美國唸書就親身遭遇語言跟態度的歧視。

他認為，制度上，公司或機構都不應保障造成環境的環境，他舉例，如只追求績效的制度。

童子賢3日指出，溫室氣體可能是20~21世紀人類文明最大的威脅，尤其美國新當選人的想法可能又不一樣，俄羅斯也不承認地球暖化危機，認為是冰河期到冰河期之間過度的現象，讓人聯想到美國跟俄羅斯都是產油大國，跟沙烏地阿拉伯三國合計供應世界45%石油量。

他認為經濟利益誘導他們的思考方向，台灣難免跟歐美日國家打交道，川普明年就任美國總統後，可以聯想得到世界會有更多跟想像不一樣的變化，尤其是氣候變遷議題衍生的綠能跟綠色消費議題，這些都影響企業的政策跟執行，比方到哪裡設廠？

但他也反問，設廠應該以4年為目標？還是40年為目標？哪有人以4年為目標去設廠，但某人的任期就是4年，意思指企業若為短期政策遷徙將增加風險。他認為企業經營未來幾年，尤其是對美貿易暢旺的台灣，勢必有很多要調適跟應變的地方。