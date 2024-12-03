搶串流音樂商機 KKBOX 推新價格、最低價一天不到1元
競爭串流音樂商機，亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下串流音樂平台KKBOX也推出新價格方案，包括2025年1月10日前購買標準音質年度方案，最低75折優惠，個人年方案每月僅115元為全年最低價，3人家庭年方案每人每月平均只要50元，6人家庭年方案僅4人也比3人家庭年方案更划算，湊滿6人平均每天花費不到1元。
加入家庭方案成員可各自享有獨立帳號，可同時上線享受破億首歌曲，以及個人化專屬推薦內容與聆聽成就。
KKBOX「無損音質」服務也推出全年CP值最高選擇，今年底前3人家庭年方案享83折、每人每月平均只要100元；個人年度方案購買一年直接6折優惠，首次購買月付方案則是首3月5折入門價。
KKBOX持續為用戶打造獨特體驗，一年一度的「KKBOX REWIND 2024」年度回顧於歲末年終同步登場，全新設計主題以「音樂應援收藏車」出發，從2024的第一首歌到常聽的音樂排行，以及年度聆聽總數與時長等，將用戶每一次對喜愛歌手與歌曲的聆聽化為裝載拍立得、應援手燈、應援扇、票根等追星小物的收藏車，展現每個人獨特的音樂品味，並重溫每段旋律背後的故事，打造專屬年度歌單，收錄最喜愛的歌曲。
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