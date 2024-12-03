英特爾展示採用Xeon 6處理器與Gaudi 3加速器的最新系統與解決方案

英特爾今（3）日在台展示搭載效能核心（P-core）的Intel® Xeon® 6與Intel® Gaudi® 3 AI加速器的最新系統和解決方案，攜手智邦科技、安提國際、其陽科技、永擎電子、華碩電腦、仁寶電腦、鈺登科技、鴻海科技集團、技嘉科技、威強電、英業達、神雲科技、微星科技、和碩聯合科技、雲達科技（QCT）、神準科技、美超微、緯創資通、緯穎科技（依照廠商英文名稱順序排列）等合作夥伴共襄盛舉，共同推動資料中心發展與AI應用。

英特爾也說明新一代產品如何協助企業讓資源運用最佳化，並透過開放平台有效率地運行大型語言模型（LLM）。現場亦展示了透過文字生成3D影像的LDM3D、檢索增強生成（RAG）、輔助醫生診斷及醫病問詢等AI應用，以及最新的先進散熱解決方案，協助企業打造更永續的資料中心。

英特爾也分享其先進散熱解決方案的最新進展，其超流體技術（Open IP SuperFluid Cooling Technology）除應用在浸沒式冷卻解決方案外，也將此技術導入水冷板散熱系統中