英特爾展示採用Xeon 6處理器與Gaudi 3加速器的最新系統與解決方案
英特爾今（3）日在台展示搭載效能核心（P-core）的Intel® Xeon® 6與Intel® Gaudi® 3 AI加速器的最新系統和解決方案，攜手智邦科技、安提國際、其陽科技、永擎電子、華碩電腦、仁寶電腦、鈺登科技、鴻海科技集團、技嘉科技、威強電、英業達、神雲科技、微星科技、和碩聯合科技、雲達科技（QCT）、神準科技、美超微、緯創資通、緯穎科技（依照廠商英文名稱順序排列）等合作夥伴共襄盛舉，共同推動資料中心發展與AI應用。
英特爾也說明新一代產品如何協助企業讓資源運用最佳化，並透過開放平台有效率地運行大型語言模型（LLM）。現場亦展示了透過文字生成3D影像的LDM3D、檢索增強生成（RAG）、輔助醫生診斷及醫病問詢等AI應用，以及最新的先進散熱解決方案，協助企業打造更永續的資料中心。
英特爾也分享其先進散熱解決方案的最新進展，其超流體技術（Open IP SuperFluid Cooling Technology）除應用在浸沒式冷卻解決方案外，也將此技術導入水冷板散熱系統中
英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰表示，「隨著AI運算需求日益成長，帶動資料中心和基礎設施大規模轉型，可擴充性、成本、能源效率和安全性成為企業當前關鍵考量因素。因應市場需求攀升，英特爾推出搭載P-core的Xeon 6和Gaudi 3 AI加速器，透過英特爾強大的x86架構與開放生態系，使其能夠支援企業建構具備最佳化總體擁有成本（TCO）及每瓦最佳效能的AI系統，以更佳的效率和成本效益滿足客戶複雜的工作負載。」
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