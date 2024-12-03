仁寶推兩款英特爾伺服器 衝刺高效運算與AI應用

仁寶（2324）3日參加英特爾Data Center & AI 活動，展示其最新伺服器產品SR230-2和SD230-8，可滿足數據中心需求，衝刺高效能計算（HPC）和AI伺服器應用。

仁寶SR230-2 2U 2P通用伺服器平台為強大且具未來可擴展性的伺服器，配備最多128顆處理器核心，提供最多5倍的AI推理性能提升。該伺服器搭載高渦輪頻率，加速模型訓練時間，並擁有最高504MB的L3快取，確保低延遲並能快速存取資料庫，以加速任務處理。

仁寶SD230-8 2U 4 Node 高密度伺服器平台，是為高密度、節省空間的數據中心設計，提供最多兩倍的HPC性能提升，並採用MRDIMM技術，使AI推理性能提升達最多5.5倍。

此外，SD230-8還搭載Intel先進矩陣擴展技術（AMX），進一步提升深度學習、訓練和推理性能，特別在自然語言處理（NLP）、推薦系統及圖像識別等應用領域中表現出色。