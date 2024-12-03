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ASM新竹總部新辦公室啟用 未來三年台灣員工雙位數成長

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
ASM新竹總部辦公室配備全新設計現代化設計。圖／ASM提供
ASM新竹總部辦公室配備全新設計現代化設計。圖／ASM提供

全球半導體前端製程設備大廠ASM（台灣先藝科技）今（3）日啟動新竹總部新辦公室並舉行開幕典禮，ASM執行長Hichem M’Saad、ASM台灣總經理呂秉澄、荷蘭在台辦事處副代表馬得斯及產業合作夥伴共同出席，一齊見證ASM在台發展的重要里程碑。

根據資策會產業情報研究所（MIC）報告，台灣半導體產業的整體產值預計將於2025年達到5.52兆元，較今年成長15.9%。其中，AI需求將成為驅動這一增長的關鍵動力。作為原子層沉積（ALD）技術的領導者，ASM在半導體先進製程的技術發展中扮演重要推手的角色。除了喬遷新竹總部辦公室至竹北高鐵附近， 今年11月ASM也於高雄同步設立了全新據點，就近為客戶提供即時的技術支援與服務。

ASM執行長Hichem M’Saad表示，「台灣作為全球半導體產業的核心樞紐，一直以來都是我們業務發展策略中最不可或缺的一部分。ASM於台灣扎根即將迎來第19年，首次遷移新竹總部並且啟用高雄辦公室，都是我們在台灣加碼投資、持續深耕發展的重要一步，未來我們將繼續投入更多資源，推動創新技術，並全力支持台灣半導體產業的成長。」

ASM台灣總經理呂秉澄說，「ASM深信人才是推動半導體產業持續創新的關鍵，未來將持續擴展台灣的員工招募，預期未來三年將實現每年雙位數的人數成長。此外，於2023年在台南科學園區設立的培訓中心目前已成為亞太市場的重要培訓中心，每年提供數千小時課程，預計至2025年年底，將累積近300名工程師進入中心接受專業訓練。」

ASM台灣總經理呂秉澄表示，未來將持續擴展台灣的員工招募，預期未來三年將實現每年雙位數的人數成長。圖/ASM提供
ASM台灣總經理呂秉澄表示，未來將持續擴展台灣的員工招募，預期未來三年將實現每年雙位數的人數成長。圖/ASM提供
ASM新竹總部新辦公室今昌並舉行開幕典禮。圖/ASM提供
ASM新竹總部新辦公室今昌並舉行開幕典禮。圖/ASM提供

半導體 荷蘭

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