ASM新竹總部新辦公室啟用 未來三年台灣員工雙位數成長

全球半導體前端製程設備大廠ASM（台灣先藝科技）今（3）日啟動新竹總部新辦公室並舉行開幕典禮，ASM執行長Hichem M’Saad、ASM台灣總經理呂秉澄、荷蘭在台辦事處副代表馬得斯及產業合作夥伴共同出席，一齊見證ASM在台發展的重要里程碑。

根據資策會產業情報研究所（MIC）報告，台灣半導體產業的整體產值預計將於2025年達到5.52兆元，較今年成長15.9%。其中，AI需求將成為驅動這一增長的關鍵動力。作為原子層沉積（ALD）技術的領導者，ASM在半導體先進製程的技術發展中扮演重要推手的角色。除了喬遷新竹總部辦公室至竹北高鐵附近， 今年11月ASM也於高雄同步設立了全新據點，就近為客戶提供即時的技術支援與服務。

ASM執行長Hichem M’Saad表示，「台灣作為全球半導體產業的核心樞紐，一直以來都是我們業務發展策略中最不可或缺的一部分。ASM於台灣扎根即將迎來第19年，首次遷移新竹總部並且啟用高雄辦公室，都是我們在台灣加碼投資、持續深耕發展的重要一步，未來我們將繼續投入更多資源，推動創新技術，並全力支持台灣半導體產業的成長。」