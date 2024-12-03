TEL南部營運中心啟用 台積電、聯電及華邦電後勤添助力

亞洲最大半導體設備商東京威力科創（TEL Taiwan）位於南科的「台南營運中心」今（3）盛大開幕，由於此中心兼具研發、零組件維修及業務三大領域，可發揮快速及縮短零組件維修交期，為台灣在先進製程提升世代推進扮演強大動能，更為台積電、聯電和華邦電等晶圓廠，提供快速後援戰力。

開幕典禮邀請經濟部長郭智輝、南部科學園區管理局長鄭秀絨、台南市長黃偉哲等貴賓親臨，顯見政府對東京威力科創在台持續投資與發展的肯定。

TEL執行長河合利樹也專程由日本來台主持落成啟用儀式，他在致詞中說，台南營運中心從2022年4月起動工，歷時2年9個月。據了解台灣今年的颱風比前幾年更多，今天能順利舉辦開幕典禮，要特別感謝清水建設所有成員，以及參與每一個環節的所有人員。

河合利樹表示，近年隨著雲端服務、生成式AI、自動駕駛等科技顯著發展，半導體業界迎來前所未有的革新。半導體設備不單只是通用零件，而是進化為能夠支撐社會基礎建設的核心技術。

河合利樹指出，東京威力科創自2000年開始在台南展開事業，在客戶積極投資下，台南事業逐漸擴大。希望台南營運中心未來能徹底發揮功能，對台灣半導體業界的發展做出貢獻。

東京威力科創總裁張天豪受訪表示，TEL並沒有所謂的營運中心，但東京威力科創這次特別取名「台南營運中心」，目的凸顯TEL將提供客戶不只賣設備業務而已，此中涵蓋研發、零組件維修和營運訓練三大領域，等於提供客戶更完整的解決方案。

他舉台灣是全球AI晶片生產重鎮，一個月有高達10幾片萬的AI晶片出自台灣，又是全球唯一即將量產2奈米生產重鎮，很多先進製程所需的設備和軟體等技術，必須與客戶共同合作開發，在台南直接設立營運中心，即可把各方優透工程師聚在一起，讓牛進製程、甚至先進封裝的技術瓶頸能突破，進而提升良率並加速量產時程。

張天豪說：「台灣在先進製程及先進封裝能領先全球，這些優秀的工程師和研發人員，是背後最大功臣！」他表示，「台灣是世界半導體產業重鎮，更是AI世代的重要推手，TEL持續看旺並在台投資，除了可提供客戶在地化優質服務，也和台灣半導體產業一同提升研發能力，整合材料、設備、製造成為一條龍供應鏈，從研發到量產，成為客戶最有力的夥伴。」