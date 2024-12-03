全漢切入網通設備BBU市場 明年首季出貨

BBU（電池備援電力模組）題材火熱，業者搶搭列車。電源廠全漢表示，已開發出應用於VoIP（網路語音通訊）和商用路由器等網通設備的BBU產品，預計明年第1季開始量產出貨，可望為公司明年營運挹注新動能。

外資日前發布報告，指輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，擬列入BBU從選配變成標配，炒熱BBU題材。

全漢今天與媒體交流時表示，本來就有做UPS（不斷電系統），並且轉投資UPS廠旭隼，BBU被稱為進化版的UPS，公司有所投入，新開發應用於VoIP及商用路由器的BBU產品，預計明年第1季開始量產出貨。

全漢坦承，公司做的並不是大型的AI伺服器用BBU，但未來BBU的應用範圍有機會逐漸滲透和擴散，帶來新機會。

受到IPC（工業電腦）市場疫後復甦緩慢影響，全漢今年前3季營收新台幣87.28億元，年減15.1%；稅後純益3.75億元，較去年同期衰退35.3%，每股純益2.01元。

展望明年，全漢看好輝達新一代電腦顯示卡RTX5090即將上市，有望帶動電競電腦換機潮，加上新顯卡電源瓦數攀升，可望推升全漢電源產品的ASP（平均銷售價格），幫助明年營收、獲利表現。

以產品應用別來看，今年上半年，IPC占全漢營收比重25%，為第1大產品線；其次是電競占19%，網通占17%。