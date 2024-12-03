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美超微公布獨立特別委員會審查 未發現不當行為

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
美國伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透
美國伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透

深陷財報延遲與下市危機，美超微（Supermicro）3日宣布完成獨立特別委員會審查。主要總結包括：美超微管理層與審計委員會的誠信部分，並未顯示管理層或審計委員會在誠信方面存在任何重大疑慮，也未質疑他們在確保公司財務報表實質準確性方面的承諾。

另外，針對審計委員會的獨立性，針對特別委員會調查的事項，審計委員會展現了適當的獨立性，並對財務報告相關的事宜上提供了適當的監督。特別委員會對審計委員會及其各成員的獨立性均無任何相關存疑性。

根據調查報告，董事會已採納特別委員會的所有建議，包括開始尋找新任財務長（CFO）人選，現任財務長David Weigand將繼續留任至繼任者到職，也正在加速尋找法遵長（CCO）、法務顧問（General Counsel）人選。

美超微已任命現任財務副總Kenneth Cheung為新會計長（CAO）。Kenneth Cheung現為美超微財務與公司會計副總裁，先前擔任營運副總裁。

美超微是AI、雲端、儲存和5G/邊緣領域的全方位IT解決方案製造商，8月30日宣布，董事會因應其審計委員會收到的訊息，成立了特別委員會進行調查，並宣布已完成審查。根據獨立特別委員會的調查結果，過去負責公司審計的安永會計師事務所（Ernst & Young LLP）辭職，及在辭職信中陳述的結論，並未得到此次審查中所檢視事實的支持，包括特別委員會於2024年10月2日向EY報告的中期調查結果、及特別委員會的最終調查結果。

財報 超微

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