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WSTS二度上修全球半導體產值估年增19% 2025續看增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新新聞稿，二度上修全球半導體產值預估至年增19%，2025年並持續看增，但年增幅度略微下調至增幅為11.2%。依據該機構數據，由於2024年成長幅度上修，使得2025年年成長幅度較先前預測下滑，但產值的絕對值仍呈現上修。

世界半導體貿易統計組織先前一次6月發布最新新聞稿，上修2024年春季預測，首度上修今年全球半導體產值預測，預估年增16%，並樂觀看待2025年記憶體和邏輯產業推動產值有望持續成長12.5%，預計將連續兩年強勁成長。

而今日WSTS發布新聞稿提到，在更新的秋季預測中上修2024年的預測，預計半導體市場將比去年同期大幅成長 19.0%。目前預計2024年全球市場價值將達到6,270億美元，反映出2024年第2季和第3季業績的改善，尤其是在運算領域。

該機構分析，2024年的成長將主要由兩個半導體領域推動：記憶體預計成長81.0%，邏輯預計成長16.9%。兩領域皆較先前預測（邏輯成長10.7%，記憶體成長76.8%）上修。相反，分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等維持衰退預測。

2025年半導體市場將廣泛成長

展望未來，WSTS預測，2025年半導體市場將廣泛成長，增幅為11.2%，全球市場估值預計將達到6,970億美元。這一增長將主要由邏輯和記憶體行業推動，預計這兩個行業的價值將超過4,000億美元。其中邏輯領域較去年同期成長超過17%，記憶體領域較去年同期成長超過13%。其他半導體類別預計將以較溫和的個位數成長率成長，這表明該行業整體穩定擴張。2025年，所有地區都準備好繼續擴張。美洲和亞太地區預計將保持兩位數的年增長。

不過由於2024年成長幅度上修，使得2025年年成長幅度較先前預測下滑，但產值的絕對值仍呈現上修。

WSTS先前一次預測，全球半導體市場將成長12.5%，產值估達6,870億美元，成長預計將主要由記憶體和邏輯產業推動。

半導體 記憶體

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