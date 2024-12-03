東京威力科創台南營運中心今日開幕 經長郭智輝等多位貴賓親臨指導

國際知名半導體製造設備商－東京威力科創「台南營運中心」3日於南部科學園區盛大開幕，將就近提供客戶優質技術服務。開幕典禮中經濟部長郭智輝、南部科學園區管理局長鄭秀絨、台南市長黃偉哲等貴賓親臨指導，顯見政府對東京威力科創在台持續投資與發展的肯定。

東京威力科創是全球領先、亞洲最大的半導體製造設備商－Tokyo Electron (TEL) 的在台子公司，深耕台灣28年，於林口、新竹、台中、台南、高雄等地皆設立營運辦公室，為台灣半導體產業蓬勃發展做足準備。

台南營運中心六層樓高，使用面積約3.5萬平方公尺，可容納千餘名員工。製程全數進駐，不僅可全方位支援客戶，更促進當地就業機會。與TEL日本最新技術同步，成立「測試技術實驗室」(Testing Tech Lab)，提供客製化的半導體測試、軟硬體開發、實驗、出貨等一條龍服務；內部另有維修中心 (Repair Center)，與在地供應鏈拉近距離，降低客戶等待維修品返回的時間成本，提升零組件循環利用與顧客滿意度，在在呼應TEL對數位化社會發展及地球環境保護的同等重視。

由於TEL對職業安全的看重，特設「職安體感訓練教室」，提供高溫、感電教育、安全鎖具操作等訓練器材及環境，提高同仁對無塵室工作安全的意識與保障。此外，營運中心具備黃金級智慧建築及綠建築資格，擁有400坪太陽能發電場，配備偌大天井、玻璃帷幕，明亮開朗又節能，充分展現集團 “Digital x Green” 的永續理念。

東京威力科創總裁張天豪表示：「台灣是世界半導體產業重鎮，更是AI世代的重要推手，TEL持續看旺並在台投資，除了可提供客戶在地化優質服務，也和台灣半導體產業一同提升研發能力，整合材料、設備、製造成為一條龍供應鏈，從研發到量產，成為客戶最有力的夥伴。」

除台南營運中心外，位於新竹科學園區的台灣技術中心也正如火如荼擴建，全力投入研發，與台南營運中心、台灣訓練中心，及全台各地據點交織成堅強營運網絡。

大手筆投資之際，還同步啟動近年來最大規模的北中南人才招募，11月底起於新竹、台中、台南舉辦招募會，大開製程、設備工程師、業務及行政職缺等機會之門，歡迎多元背景的求職者加入。新鮮人則可參與校園企業說明會，12月起東京威力科創將陸續至中央、中興、中正、中山、逢甲、虎尾等六間知名大學與同學面對面，所有職缺詳情，逕上以下網站。

招募會報名 https://www.accupass.com/event/2410311016011569282272

東京威力科創104人力銀行網站 https://www.104.com.tw/company/18jqrzls?jobsource=index_s_cs