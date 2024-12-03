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集邦：Micro LED聚焦AR與車用需求 2028年晶片產值將達4.89億美元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
MicroLED晶片產值預估。集邦科技／提供
MicroLED晶片產值預估。集邦科技／提供

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，2024年Micro LED晶片產值預估將達3,880萬美元，主要貢獻來源仍是大型顯示器。展望未來，技術瓶頸的突破指日可待，而應用面在車用顯示需求具體化，以及AR眼鏡全彩化方案日漸成熟，預計將帶動Micro LED晶片產值於2028年成長至4.89億美元。

TrendForce表示， Micro LED產業於2024年面對多項挑戰。首先，晶片微縮化進展放緩影響降本速度。其次，由於Micro LED顯示器價格居高不下，導致終端需求疲弱，連帶使得已量產的大型顯示器產品出貨規模難以放大。再者，穿戴式裝置的競爭力焦點轉移至軟體優化與軟硬體整合，抑制了品牌廠革新硬體的動力，也間接阻礙像Micro LED這樣的新型顯示面板導入。最後，車用場景雖然依舊是Micro LED寄予厚望的關鍵應用，但仍處於導入與驗證階段，尚無法貢獻實際產值。

從技術層面分析，在Micro LED大型顯示的無縫拼接上，短期的方法是改以不同的驅動設計方案提高背板的生產良率，藉此優化產出效率並壓低成本結構。中長期治本的方法則是設法放大背板尺寸，減少拼接所需要的背板數量，免除側邊鍍導線或者玻璃鑽孔等繁瑣的製程需求。

另一方面，從Micro LED顯示面板的設計與生產過程中，業界也意識到盡可能最大化出光效率的重要性，具體方法包括從微結構與反射結構的設計下手，以降低光的損耗率與反射光的比重。

TrendForce指出，在主要生產環節部分，隨著巨量移轉的良率不斷提升，新的挑戰將聚焦檢修技術上。即使業界在傳統LED已經擁有完整的檢測方案，但這些方法運用在量極大且晶片尺寸極小的Micro LED上，仍有完善空間，這也是目前業界亟欲突破的一道關卡。

Micro LED作為顯示技術，其高亮度、高對比、高透明度等特性是持續吸引廠商投入開發資源的關鍵。利用這些特性，Micro LED能結合透明顯示器與車窗，也能透過AR-HUD（擴增實境抬頭顯示）或P-HUD（全景抬頭顯示）的型態，在車用場景滿足駕駛與乘客對於虛實資訊的整合。另外，透過Micro LED與矽基板的結合，作為新興AR眼鏡的近眼顯示光源，也是當前元宇宙熱門頭戴裝置中新應用的一項標竿型態。

TrendForce表示，Micro LED技術要擴大商業化，不宜過度依賴成熟的消費電子市場，應利用其顯示器的特質，搭配多元的感測器方案為裝置賦能，找尋更有想像力的利基型應用。

LED 顯示器

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