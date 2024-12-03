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AI 助力企業數位轉型！安永曝三大策略提升銷售效能

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
鑫潮國際(NewWave) 客戶經理王子涵、總顧問黃立品、安永諮詢服務股份有限公司經理陳怡臻、資深顧問方麗涵、鑫潮國際(NewWave)資深專案經理廖芳儀。安永提供
鑫潮國際(NewWave) 客戶經理王子涵、總顧問黃立品、安永諮詢服務股份有限公司經理陳怡臻、資深顧問方麗涵、鑫潮國際(NewWave)資深專案經理廖芳儀。安永提供

在數位化與人工智慧的驅動下，企業面臨的市場變革壓力日益增加，除了應對外部挑戰，企業也需要加速內部營運效率的提升，安永聯合會計師事務所3日舉辦研討會，探討如何運用AI技術，提升從商機開發、報價到訂單交付的銷售競爭力。

本次研討會聚焦於三大關鍵策略，打造高效且精準的銷售與營運規劃，安永諮詢服務經理陳怡臻建議，首先，企業應運用人工智慧提升銷售預測與流程自動化；其次，優化產供銷整合（S&OP，銷售與營運規劃），以建立精準的需求與供應計劃管理；最後是引入CPQ（報價配置）功能，實現從報價到訂單的無縫轉換。

陳怡臻指出，結合CRM（客戶關係管理）與CPQ工具，不僅能解決資訊碎片化問題，還能顯著提升報價效率，這對於處理複雜產品組合、客製化服務以及多樣化價格策略的企業尤其重要，特別是在製造業、高科技及軟體雲服務領域。

製造業因其高頻且多樣化的服務需求，鑫潮國際總顧問黃立品說，在數位轉型的整體解決方案，涵蓋短、中、長期的設計，針對製造業的痛點，建議企業利用先進的AI技術，實現精準、即時與智慧化的技術支援，突破銷售與客戶服務流程中的瓶頸，語音AI的應用也能幫助企業突破文字限制，提供更即時的回應。

安永表示，透過「Lead-to-Cash」全流程視角，協助企業全面掌握CPQ導入重點，從銷售策略到技術實現，徹底簡化報價到現金的每一環節，展望未來，AI將成為企業競爭力的核心引擎，並成為提升產業效率、創造市場價值的關鍵工具。

AI 安永 製造業

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