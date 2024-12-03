ASM 啟動新竹總部新辦公室 預期未來三年台灣員工雙位數成長

全球半導體前端製程設備龍頭企業ASM台灣先藝科技（Euronext Amsterdam: ASM）3日啟動新竹總部新辦公室並舉行開幕典禮。

根據資策會產業情報研究所（MIC）報告，台灣半導體產業的整體產值預計將於2025年達到5.52兆新台幣，較今年成長15.9%。其中，AI需求將成為驅動這一增長的關鍵動力。作為原子層沉積（ALD）技術的領導者，ASM在半導體先進製程的技術發展中扮演重要推手的角色。除了喬遷新竹總部辦公室至竹北高鐵附近，今年11月ASM也於高雄同步設立全新據點，就近為客戶提供即時的技術支援與服務。

ASM執行長Hichem M’Saad表示，台灣作為全球半導體產業的核心樞紐，一直以來都是我們業務發展策略中最不可或缺的一部分。ASM於台灣扎根即將迎來第19年，首次遷移新竹總部並且啟用高雄辦公室，都是我們在台灣加碼投資、持續深耕發展的重要一步，未來我們將繼續投入更多資源，推動創新技術，並全力支持台灣半導體產業的成長。

ASM台灣總經理呂秉澄表示，ASM深信人才是推動半導體產業持續創新的關鍵，未來將持續擴展台灣的員工招募，預期未來三年將實現每年雙位數的人數成長。此外，2023年在台南科學園區設立的培訓中心目前已成為亞太市場的重要培訓中心，每年提供數千小時課程，預計至2025年年底，將累積近300名工程師進入中心接受專業訓練。

荷蘭在台辦事處副代表馬得斯指出，荷蘭與台灣在半導體產業的合作歷史悠久且深厚，雙方在技術交流與商業往來上一直保持緊密聯繫。我們相當樂見ASM不斷擴大對台灣的投資，並透過培育及發掘更多優秀的台灣半導體人才，共同為全球科技創新注入新動力。

ASM新竹總部辦公室配備全新設計的現代化工作空間，每個座位都配備電動升降桌及人體工學椅，幫助員工在最佳狀態下發揮潛力，進一步提升工作效率和創造力。一般的會議室，也是由同仁票選喜愛的科學家以及半導體製程來命名。除硬體設施全面升級外，ASM針對在職員工也提供完整培育計劃，提供海外培訓及外派工作機會，協助員工擴展國際職涯發展及個人未來發展空間。