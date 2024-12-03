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資策會執行長卓政宏8日退休 董事長黃仲銘9日起兼任

中央社／ 台北3日電

資策會今天表示，執行長卓政宏將在12月8日退休卸任，後續將從產學界尋覓執行長適當人選，在新任執行長上任前，資策會董事長黃仲銘將在12月9日起兼任執行長一職。

資策會今天表示，資策會副執行長蕭博仁因家庭因素婉拒接任執行長職務，後續將從產學界尋覓執行長適當人選，在新任執行長上任前，將由資策會董事長黃仲銘兼任執行長一職。

資策會說明，卓政宏將在12月8日退休卸任，黃仲銘將自12月9日起兼任執行長一職。

董事長 資策會 退休

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