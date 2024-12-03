美國對大陸半導體出口管制升級影響？台積電官方回應了

美國拜登政府趕在任內升級出口管制新措施出爐，美國商務部BIS在12月2日已更新出口管制對大陸半導體管制進一步升級，引發外界關注對台積電（2330）的影響，對此，台積電3日回應本報記者提問完整回應。

台積公司公關處 完整回應如下：

「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。我們目前預期，相關事件對台積公司的可能財務影響仍在可控範圍。」