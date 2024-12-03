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Axis與準線智慧科技 攜手打造創新河川水位監測解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

網路影像大廠安迅士網絡通訊公司(Axis Communications)與準線智慧科技股份有限公司與攜手合作，推出一款開創性的深度學習影像辨識技術，主要應用於提升河川水位監測的精確度和效率，實現智慧城市技術發展，並為環境監測提供更先進的工具。

Axis表示，此次雙方合作的核心是針對Axis攝影機開發出一款應用程式，其能夠透過影像偵測河川水位高度。準線智慧科技已完成該款程式與Axis攝影機應用平台 (AXIS Camera Application Platform, ACAP) 的整合，並相容於所有基於ARTPEC-8系統單晶片(SoC)的Axis攝影機，例如最新通過國家標準CNS16120影像監控系統安全認證的AXIS P1467-LE網路攝影機，不僅提供強大的邊緣運算效能，同時確保可靠完整的網路安全防護。

透過Axis自主開發的ARTPEC晶片，可以直接在前端攝影機執行邊緣運算，而不是在伺服器或雲端進行分析，進而大幅減少資料來回傳輸所需的頻寬，以及可能導致的延遲。同時可結合網路音訊，在發生警報時，直接由攝影機連結網路喇叭進行即時預警，不需回傳到伺服器亦不用整合，可以更加即時，並有效減少網路布建的成本以及複雜度。

該款創新影像辨識技術的應用主要集中在環境監控和災害預警系統。安裝此應用程式的Axis攝影機可以部署在河川、湖泊以及其他水體的周邊，即時監測水位變化。透過這樣的部署能夠有效提升對洪水及潛在水災的預警能力，為相關部門提供及時的數據支援。

準線智慧科技副總簡甫任表示，傳統的水位監測通常依賴於人力巡檢和有限的自動化設備，面臨效率低下和反應不及時的挑戰。我們與Axis合作開發的技術，透過智慧化和自動化的水位監測，大幅提高監測的精度與速度，為防災減災提供了堅實的技術保障，尤其是在通訊不佳的偏遠環境，前端影像辨識完成後，只要傳送有事件的影像，大幅降低通訊的需求。

準線智慧科技與Axis計劃進一步深化合作，將該項技術應用擴展至更多的環境監測領域，包括水質監控和生態保護等，持續推動智慧城市和環境保護技術的創新發展。

Axis 北亞區總監張佩瑀表示，準線智慧科技是Axis在台灣市場合作多年的解決方案與技術合作夥伴，其在水利與環境偵測領域具備深厚的專業經驗與技術整合能力，此次開發的創新應用程式，進一步強化Axis攝影機的影像分析功能，協助使用單位以更智慧、更安全的方式達成防災的目標與效益。我們也期待未來雙方能拓展更多環境領域的分析應用，在防災之外，一同落實生態永續發展的願景。

伺服器 智慧城市 生態

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