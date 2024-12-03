群創、CarUX及JDI共同成立 eLEAP策略聯盟
群創（3481）光電、CarUX 與Japan Display Inc. (JDI) 簽署協議成立 eLEAP 策略聯盟，為全球客戶提供創新的 eLEAP 顯示器產品及解決方案。eLEAP 策略聯盟首次推出的產品是由CarUX 和JDI 共同推廣的 32吋OLED 整合型車內顯示器，群創光電目前為CarUX與JDI的eLEAP產品合作提供支援。
為滿足客戶對於先進 OLED 顯示器技術的需求，JDI 開發一項革命性的次世代 OLED，稱為 eLEAP。eLEAP 為世界上第一個使用光刻技術生產的低成本、高精度像素圖案OLED，這是傳統 OLED 金屬光罩無法達成的。
群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「群創與CarUX 致力於為全球客戶提供卓越的顯示產品及解決方案。我們相信eLEAP是一項真正革命性的顯示技術，並期待與JDI合作，向世界展示其卓越的性能。」
JDI董事長兼執行長Scott Callon強調：「JDI對群創與CarUX及其卓越的技術能力和誠信抱持最深的敬意。JDI 很榮幸能夠與群創和 CarUX 合作開發全球 eLEAP 生態系統以提供客戶服務。」
eLEAP 使 OLED 顯示器亮度提高一倍，更使 OLED 顯示器壽命延長三倍，並滿足全球客戶對於生動、高分辨率、高速、節能顯示器的需求，及以更低的成本，提供更高的性能。eLEAP 亦是綠色科技，與傳統 OLED 相比，其高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。
32吋OLED 整合型車內顯示器與 JDI 現有的高階 32 吋汽車級 LCD 產品相比，此項新的 eLEAP 顯示技術可降低能耗 76%，同時顯示解析度提高 12%，亮度提高 15%，對比度提高 690 倍。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言