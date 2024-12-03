群創、CarUX及JDI共同成立 eLEAP策略聯盟

群創（3481）光電、CarUX 與Japan Display Inc. (JDI) 簽署協議成立 eLEAP 策略聯盟，為全球客戶提供創新的 eLEAP 顯示器產品及解決方案。eLEAP 策略聯盟首次推出的產品是由CarUX 和JDI 共同推廣的 32吋OLED 整合型車內顯示器，群創光電目前為CarUX與JDI的eLEAP產品合作提供支援。

為滿足客戶對於先進 OLED 顯示器技術的需求，JDI 開發一項革命性的次世代 OLED，稱為 eLEAP。eLEAP 為世界上第一個使用光刻技術生產的低成本、高精度像素圖案OLED，這是傳統 OLED 金屬光罩無法達成的。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「群創與CarUX 致力於為全球客戶提供卓越的顯示產品及解決方案。我們相信eLEAP是一項真正革命性的顯示技術，並期待與JDI合作，向世界展示其卓越的性能。」

JDI董事長兼執行長Scott Callon強調：「JDI對群創與CarUX及其卓越的技術能力和誠信抱持最深的敬意。JDI 很榮幸能夠與群創和 CarUX 合作開發全球 eLEAP 生態系統以提供客戶服務。」

eLEAP 使 OLED 顯示器亮度提高一倍，更使 OLED 顯示器壽命延長三倍，並滿足全球客戶對於生動、高分辨率、高速、節能顯示器的需求，及以更低的成本，提供更高的性能。eLEAP 亦是綠色科技，與傳統 OLED 相比，其高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。

32吋OLED 整合型車內顯示器與 JDI 現有的高階 32 吋汽車級 LCD 產品相比，此項新的 eLEAP 顯示技術可降低能耗 76%，同時顯示解析度提高 12%，亮度提高 15%，對比度提高 690 倍。