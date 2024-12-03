友達智慧醫療事業 進軍2024台灣醫療科技展
友達（2409）集團推動雙軸轉型，積極延伸專業醫療顯示技術、高精密度感測技術兩大核心能力，將由友達智慧醫療事業群領軍，出席12月5日至12月8日登場的2024台灣醫療科技展。今年，達擎將率領集團子公司友達耘康、原色口腔數位及15家合作夥伴共同展出，聚焦3D智慧手術影像平台及AI醫療資訊暨影像判讀兩大主軸，以3D手術影像、手術流程管理、AI輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測五大領域展示醫療事業多元佈局。
達擎具有豐沛的先進顯示技術整合軟硬體經驗，進而取得智慧醫療應用先機。其深耕多年的3D手術影像解決方案展實績，今年擴大規模，打造全方位3D智慧手術影像平台，進一步提升手術的精準性和安全性，並在展位模擬手術室情境，與日本連線，實際展演機器人手術即時3D解決方案的遠距操作及多元應用。
達擎亦積極投入牙科領域，瞄準牙技所數位轉型趨勢，與成軍滿周年的子公司原色口腔數位，展現智慧牙技整合方案的落地成果，加速推動牙科與假牙製作流程數位化；同時，將影像結合感測技術的友達耘康，今年亦融合AI技術，搶先佈局中醫智慧醫療版圖，打造數位創新下的醫療新未來。
此外，今年亦擴大智慧醫療生態圈，將攜手凌華科技（6166）、千美醫研、中國醫藥大學、西柏科技（3541）、慧誠智醫、亞世創新、捷絡生物科技、喬泰科技、高雄醫學大學附設中和紀念醫院-牙科部、國立成功大學、Riverfield、SkyJet、慧術科技、社團法人中華民國牙體技術學會及優菩醫療儀器，共同展示多項創新方案及實際應用成果。
展覽期間，我們將於攤位舉辦系列場精彩專家講座和多場機器人手術即時3D解決方案的現場及遠距展演，並邀請合作夥伴，一同分享3D視界下的機器人手術革新、AI醫療判讀打造高效手術室，以及專科感測技術實現真實影像精準判斷等豐富內容。歡迎蒞臨2024台灣醫療科技展，親自體驗友達智慧醫療事業結合3D、AI等數位創新科技，一起推動精準醫療，拓展更高品質的醫療服務。
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