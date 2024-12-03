尚騰汽車集團取得PEUGEOT與CITROËN代理 強化品牌市場地位
國內消費者買車需求更講究品味，國內汽車品牌代理再增加新變化，尚騰汽車集團與STELLANTIS集團透過管理團隊更新，強化PEUGEOT(寶獅)與CITROËN (雪鐵龍)品牌在台灣的發展。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，此次管理團隊交接，將為PEUGEOT和CITROËN品牌在台灣的營運，創造重大的成長與創新的契機，未來抱著雄心壯志來擘劃，強化品牌在台灣市場的地位，為車主和品牌愛好者帶來永續成功和長期效益。
為了強化PEUGEOT和CITROËN品牌在台灣的發展，尚騰汽車集團宣布將指派管理團隊，加入寶嘉聯合的經營團隊寶嘉聯合為STELLANTIS集團旗下的法國雙品牌在台灣的代理商。此項變更將於2024年12月6日起生效。
寶嘉聯合分別自2007年和2014年起，致力於發展PEUGEOT和CITROËN品牌在臺灣市場的業務，其穩定的表現在STELLANTIS印度暨亞太地區始終名列前茅。新任命的管理團隊將帶來豐富的產業專業知識和資源，持續優化客戶服務和體驗。
STELLANTIS東南亞區營運長Daniel Gonzalez表示，選擇尚騰汽車集團，是因為他們是值得信賴的合作夥伴，憑藉其專業知識和對市場的深刻理解，完全獲得STELLANTIS的支持與信任，來強化台灣的品牌發展，期待在市場共同成長的過程中，建立成效卓著的長遠合作關係。
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