生成式 AI「美術能力」認證來了！資策會 ACCA 盼提升專業

生成式AI技術快速發展，在文化內容產業掀起了一場創造力革新。財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）與台灣動漫創作協會（ACCA）日前正式簽署合作備忘錄，攜手推出「生成式AI美術設計能力認證」，致力培育符合產業需求的AI美術專才，推動文化內容產業全面升級。

生成式AI不僅讓設計師擁有更多創意可能，更能顯著提升創作效率。資策會教研所所長張育誠表示，資策會教研所專注於建立可信賴的第三方服務認證機制，能協助企業快速找到具備專業技能認可的人才，為產業注入新血。此次攜手ACCA，將有助於逐步建立文化內容產業的AI人才生態圈。

資策會教研所為縮小學用落差，與業界、學界專家共同研擬推出的「生成式AI美術設計能力認證」涵蓋學科與術科考試，著重實務應用，設有初級及中級兩大級別；初級認證以聚焦在熟悉生成式AI工具操作及除錯能力，適合多媒體設計、視覺傳達等相關科系學生，為專業發展打下紮實基礎；中級認證則針對具備一年以上設計經驗的從業者，考生需具備生成式AI圖像優化與完稿能力，助力提升創意表現與工作效率。

值得一提的是，資策會教研所已攜手全台12所學校進行初階認證合作，包括國立臺灣師範大學圖文傳播學系、國立臺灣藝術大學影像創作研究所、國立臺北教育大學藝術與造型設計系、國立雲林科技大學設計學院、德明財經科技大學數位媒體設計系、實踐大學時尚設計學系、銘傳商業設計學系、崑山科技大學創意媒體學院、長榮大學資訊暨設計學院、台南應用科技大學多媒體動畫系、亞東科技大學，以及鶯歌工商，目前已超過200名學生報名參加。

為服務更多有意願推動此認證之高中職及大專院校，ACCA計畫於12月舉辦「種子師資工作坊」，協助通過中階認證的種子教師，將自身設計專業結合生成式AI科技，進一步推展文化內容產業革新。無論是初入門的學生，還是尋求技能突破的設計專業人士，「生成式AI美術設計能力認證」有助於提升個人在AI美術設計領域的專業競爭力。