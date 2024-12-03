和泰集團攜手StarFab 成立全新加速器共創MaaS創新未來
為加速MaaS（Mobility as a Service；智慧移動服務）領域創新突破，國內汽車市場領導企業和泰集團將與全台最大產業加速器StarFab Accelerator（簡稱StarFab）共同成立「和泰集團x StarFab加速器」，聚焦於AI賦能移動服務與提升用戶體驗，期待吸引海內外眾多具潛力的科技新創團隊，共同探索並創造未來智慧交通服務更多的可能性。
和泰集團近年積極投入MaaS領域，逐步擴展和泰MaaS服務生態系，已推出了iRent、yoxi、去趣等知名移動服務，期盼在汽車銷售業務之外、為用戶提供更多元的移動服務。
此次和泰集團將以其於汽車產業的多元場域與市場通路，結合StarFab在創新加速領域的專業經驗，透過加速器機制進行外部創新。和泰集團x StarFab加速器將協助擁有創新技術之新創團隊對接和泰集團內部單位，共同針對兩大領域：AI賦能與個人化體驗、數據與資安管理進行優化探索，推動和泰集團與新創團隊在技術創新、產品應用及市場推廣方面的深度合作，共同強化汽車產業價值鏈，攜手邁向智慧移動未來。
和泰集團x StarFab加速器自即日起正式開放海內外新創團隊申請，成功入選媒合之新創團隊將有機會與和泰集團合作進行場域驗證。誠摯歡迎擁有AI與數據治理相關技術的新創團隊踴躍加入，與和泰集團一同共創台灣汽車產業創新生態系，打造智慧移動服務新篇章。
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