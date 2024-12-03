基辛格退休 英特爾攜手供應鏈展示戰力 強調延續努力成果
針對英特爾前執行長基辛格退休的消息，該公司於3日舉行產品說明會，亞太暨日本區總經理莊秉翰在活動開始一登台時就主動提及，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果。
莊秉翰說，在這段時間裡，現場很多人與基辛格有機會見面交流，感受到他對於台灣生態系的堅定支持。基辛格在該公司的轉折點毅然選擇回歸，於領導英特爾的生涯中，推動了多項重要的創新，為公司制定策略，使其重回技術與製造的領導地位，為未來的發展奠定基礎。
展望未來，莊秉翰說，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果，為客戶提供高品質、穩定可靠的產品。
英特爾今日在台展示Intel Xeon 6與 Gaudi 3 AI加速器的最新系統和解決方案，攜手智邦（2345）、安提國際、其陽科技（3564）、永擎電子（7711）、華碩（2357）、仁寶（2324）、鈺登科技、鴻海（2317）集團、技嘉（2376）、威強電（3022）、英業達（2356）、神雲科技、微星（2377）、和碩（4938）、雲達、神準（3558）、美超微、緯創（3231）、緯穎（6669）等合作夥伴展示相關產品。
另外，英特爾也在現場分享其先進散熱解決方案的最新進展，標榜超流體技術除了應用在浸沒式冷卻解決方案之外，也將此技術導入水冷板散熱系統中。相關技術除了可使傳統冷板的冷卻液PG25性能提升，也可搭配新開發的介電液來防止漏液時造成伺服器的損壞。
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