快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

基辛格退休 英特爾攜手供應鏈展示戰力 強調延續努力成果

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

針對英特爾前執行長基辛格退休的消息，該公司於3日舉行產品說明會，亞太暨日本區總經理莊秉翰在活動開始一登台時就主動提及，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果。

莊秉翰說，在這段時間裡，現場很多人與基辛格有機會見面交流，感受到他對於台灣生態系的堅定支持。基辛格在該公司的轉折點毅然選擇回歸，於領導英特爾的生涯中，推動了多項重要的創新，為公司制定策略，使其重回技術與製造的領導地位，為未來的發展奠定基礎。

展望未來，莊秉翰說，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果，為客戶提供高品質、穩定可靠的產品。

英特爾今日在台展示Intel Xeon 6與 Gaudi 3 AI加速器的最新系統和解決方案，攜手智邦（2345）、安提國際、其陽科技（3564）、永擎電子（7711）、華碩（2357）、仁寶（2324）、鈺登科技、鴻海（2317）集團、技嘉（2376）、威強電（3022）、英業達（2356）、神雲科技、微星（2377）、和碩（4938）、雲達、神準（3558）、美超微、緯創（3231）、緯穎（6669）等合作夥伴展示相關產品。

另外，英特爾也在現場分享其先進散熱解決方案的最新進展，標榜超流體技術除了應用在浸沒式冷卻解決方案之外，也將此技術導入水冷板散熱系統中。相關技術除了可使傳統冷板的冷卻液PG25性能提升，也可搭配新開發的介電液來防止漏液時造成伺服器的損壞。

英特爾 華碩

延伸閱讀

基辛格退休 專家：英特爾臨多重課題、應有共同執行長

張忠謀預言成真 英特爾基辛格被宣布退休

分析師：基辛格離去 英特爾分拆晶圓代工可能性提高

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

相關新聞

川普新政 電動車慘了？海外擴廠、客戶砍價 三趨勢分析台廠課題

電動車即將迎來產業新盛世，但川普先前多次揚言上任後會廢止「削減通膨法案」，這會衝擊台灣汽車供應鏈營運動能嗎？分析師指出，在地產銷趨勢加劇，才是真正的大魔王。

緯穎「跨國工廠」採AWS全託管解方 縮短90%部署時間

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）為雲端運算IT基礎架構解決方案供應商；面對全球市場的激烈競爭，緯...

張忠謀預言成真 英特爾基辛格被宣布退休

台積電（2330）創辦人張忠謀曾在2021年演講預言，英特爾規定六十五歲就必須退休，英特爾執行長季辛格很難在退休前將英特...

AI應用運科情搜透徹 棒球變強投資發光

世界12強棒球賽事，台灣驚喜拿下金牌取得冠軍，除了教練團、球員全力投入，還有備受關注的情蒐團隊，透過搜集各國投手球種分析...

鴻海進軍低軌衛星大躍進

鴻海集團低軌衛星布局大躍進，成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，可望打入全球低軌衛...

鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

鴻海集團成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，引領台灣從過往低軌衛星市場供應零組件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。