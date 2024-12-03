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緯穎「跨國工廠」採AWS全託管解方 縮短90%部署時間

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）為雲端運算IT基礎架構解決方案供應商；面對全球市場的激烈競爭，緯穎也積極投入部署跨國工廠，並採用了Amazon Web Services（AWS）推出的AWS Outposts解決方案，以此作為全球部署的關鍵工具，並藉此為資料中心提供高品質的運算與儲存設備和整機櫃解決方案。

事實上，AWS Outposts是一系列全託管解決方案，可為內部部署或節點提供AWS基礎設施和服務，以獲得真正一致的混合體驗。透過AWS Outposts與AWS遍布全球的雲端基礎設施，緯穎實現快速部署、成本節約、彈性、低延遲且穩定、安全合規的跨國製造布局，加速緯穎將智慧工廠拓展至全球的願景。

過去，部署新工廠的製造自動化與倉儲管理系統通常需要10周，包括硬體安裝、資源配置和存取點（Access Point，簡稱AP）部署。透過AWS Outposts，緯穎能無縫整合分布於AWS區域和各地工廠的資料，並遠端直接設定系統參數。藉此，緯穎將馬來西亞新工廠的製造自動化和倉儲管理系統部署時間縮短90%，僅花費一周即完成。在存取點部署階段，AWS Outposts幫助新工廠管理系統的部署時間從兩周縮短至兩小時。

整體而言，透過採用AWS Outposts，緯穎得以提前十個月交付生產環境，AWS Outposts統一的管理介面也助力緯穎大幅減少管理成本，現在僅需過去八分之一的人力來管理IT系統，讓節省的人力能專注於策略性工作。此外，緯穎藉助AWS Outposts實現全球工廠集中化管理，降低管理資料中心和IT系統的營運與人力成本。

AWS Outposts在全球眾多國家與地區提供服務，因此緯穎在世界各地設立新廠時，能運用AWS全託管的本地雲端基礎設施，快速拓展智慧製造，並即時回應市場變化或新業務需求。AWS Outposts具有高度的可擴展性，能在本地基礎設施彈性擴展運算、儲存及網路資源，且能與AWS區域無縫整合來獲得額外的容量和服務，以因應市場變化或新業務需求。此外，對於製造業延遲敏感的工作負載，緯穎採用AWS Outposts在廠內設備與製造和倉儲管理系統之間維持低於5毫秒的延遲。

此外，AWS Outposts也提供強大的災難復原解決方案，藉由備份服務AWS Backup與災難復原服務AWS Elastic Disaster Recovery（AWS DRS），緯穎能將關鍵工作負載備份到指定的AWS區域或其他Outposts。在發生硬體、網路或設施故障時，工作負載可無縫轉移到AWS區域或其他Outposts，以確保業務的持續性，並大幅減少停機時間。

緯穎科技資訊長溫宗正表示，團隊致力於數位轉型、跨國全球布局，而AWS Outposts提供整合的AWS服務與API，讓我們能使用熟悉的AWS工具來部署和執行應用程式與工作負載，同時具備安全合規的機制。藉由導入AWS Outposts，緯穎更加充分地發揮智慧製造的潛力，加速生產及創新的效率，在工業4.0時代提升全球競爭力。我們也期待未來能進一步擴大與AWS的合作。

AWS Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）Edge副總裁Jan Hofmeyr表示，在這個技術快速革新的新時代，AWS積極幫助客戶拓展至全球，發掘新用戶與新商機。緯穎的跨國智慧製造部署，是製造業者運用AWS Outposts加速創新，並滿足不斷增長的客戶需求的卓越典範。我們很高興與緯穎合作，並助力他們在工業4.0時代實現數位轉型願景。

因應業務快速成長，緯穎重視營運效率、數位轉型，2019年起將ERP系統全部上雲，也於2023年起導入AWS雲端運算服務Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）以建構自動化工廠、讓總部人員透過AWS進行全球的IT布建與管理。緯穎未來也將嘗試運用生成式AI技術，持續提升生產效率、加速創新。

Amazon 緯穎 雲端運算

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