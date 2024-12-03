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張忠謀預言成真 英特爾基辛格被宣布退休

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。路透
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。路透

台積電（2330）創辦人張忠謀曾在2021年演講預言，英特爾規定六十五歲就必須退休，英特爾執行長季辛格很難在退休前將英特爾拉回盛況。如今英特爾昨晚宣布執行長基辛格退休消息，雖然震撼市場但並不讓業界太意外，只是時間更早了一些。

司法院2011年舉辦「趨勢講堂」，院長許宗力邀請台積電創辦人張忠謀分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。

當時，由於英特爾執行長季辛格公開頻頻講台積電壞話，張忠謀對此議題指出，因為台積電是英特爾最大競爭者，他可能是要向拜登政府要錢。

張忠謀當時也表示，英特爾有個老規矩，就是六十五歲要退休，季辛格已經六十歲了，只剩五年，「我不相信他可以把英特爾拉回盛況」。

張忠謀近期自傳下冊出版，他也在其中多次提及和英特爾的特殊關係與友人，並說2021年初英特爾換了新的CEO（基辛格Pat Gelsinger），又要做晶圓代工，但對台積訂單卻增，英特爾是台積的客戶又和台積競爭，他祝其好運，只希望不要把這好運出在台積頭上，自傳白紙黑字之間道盡對一手創立的台積電的愛護。

業界也分析，相較台積電純晶圓代工不和客戶競爭，英特爾本身的IDM發展下，不僅和客戶競爭，晶圓廠良率品質交期也影響訂單，不過這是商業模式根本問題，張忠謀在甫出版的自傳下冊也點評「他們的IDM積習難改」。

張忠謀在本報論壇演講時也說，1985年台積電在募資籌創期，當時英特爾拒絕投資台積電，一方面當時是時機景氣不好，一方面英特爾當時看不起製造，而直到台積電成立後Gordon Moore還有Andy Grove（英特爾的共同創辦人之一）等人才說要幫一點忙，的確後來不少訂單也委託台積電製造，不過，當時的英特爾創辦人們可能沒想到，有朝一日英特爾也要自己跳下來做晶圓製造，不僅自用還號稱將幫其他人生產。

此外，張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。他也在自傳目錄提及，曾不僅一度而是兩度徵詢過黃仁勳對台積電CEO職務的興趣。

台積電 晶圓代工 英特爾

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