快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

中華電：多軌衛星通訊無處不連 打造全球全時網路

中央社／ 台北3日電

2024年台灣太空國際年會受到矚目，中華電信凸顯多軌衛星通訊概念，可覆蓋偏遠地區和海洋地帶，補足地面網絡的訊號盲區，實現「無處不連」；攸泰科技展示衛星通訊設備及系統整合技術，助力台灣太空產業發展。

由國家太空中心主辦第2屆「2024年台灣太空國際年會」（TASTI）登場，中華電信以「多軌衛星上線，連結世界不斷線」為主題參展；工業電腦和衛星通訊解決方案供應商攸泰科技展示在衛星通訊設備及系統整合的技術。

中華電信指出，此次展會凸顯「多軌衛星」的通訊概念，整合低、中、高軌道衛星服務，打造無縫的全球全時衛星網路，補足一般傳統手機地面站台盲區，發揮衛星通訊在陸、海、空各產業的價值。

中華電信舉例，透過衛星技術，能在災害發生時快速建立應急聯絡，確保救援行動的通暢；在航運領域，衛星物聯網可實現船舶定位、貨物追蹤及數據分析，助海運智慧化升級；在航空領域，則能提供飛行途中穩定的高速網路服務。

台灣由於颱風、地震等極端天氣的影響，衛星通訊技術已成為提升通訊韌性的關鍵支柱。

中華電指出，透過多軌衛星技術可覆蓋偏遠地區和海洋地帶，補足地面網絡的訊號盲區，實現無處不連，還能在地面通訊中斷時，提供即時臨時連接。

為實踐台灣衛星產業鏈100%台灣研發與製造的目標，攸泰執行副總經理謝彥鵬表示，攸泰展出新一代低軌衛星通訊陣列天線、GEO地球同步軌道衛星通訊系統，以及旗下自有品牌附衛星通訊功能的平板、無人機地面控制器，將持續深化地面衛星裝置，以提供國內具競爭力的衛星通訊終端系統整合及量產動能。

中華電信 太空

延伸閱讀

鴻海進軍低軌衛星大躍進

鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

太空國際年會開幕 國科會盼台灣打進國際

最大太空盛會TASTI開幕 國科會吳誠文：台灣決心發展太空產業

相關新聞

川普新政 電動車慘了？海外擴廠、客戶砍價 三趨勢分析台廠課題

電動車即將迎來產業新盛世，但川普先前多次揚言上任後會廢止「削減通膨法案」，這會衝擊台灣汽車供應鏈營運動能嗎？分析師指出，在地產銷趨勢加劇，才是真正的大魔王。

緯穎「跨國工廠」採AWS全託管解方 縮短90%部署時間

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）為雲端運算IT基礎架構解決方案供應商；面對全球市場的激烈競爭，緯...

張忠謀預言成真 英特爾基辛格被宣布退休

台積電（2330）創辦人張忠謀曾在2021年演講預言，英特爾規定六十五歲就必須退休，英特爾執行長季辛格很難在退休前將英特...

AI應用運科情搜透徹 棒球變強投資發光

世界12強棒球賽事，台灣驚喜拿下金牌取得冠軍，除了教練團、球員全力投入，還有備受關注的情蒐團隊，透過搜集各國投手球種分析...

鴻海進軍低軌衛星大躍進

鴻海集團低軌衛星布局大躍進，成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，可望打入全球低軌衛...

鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

鴻海集團成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，引領台灣從過往低軌衛星市場供應零組件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。