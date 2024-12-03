AI應用運科情搜透徹 棒球變強投資發光

世界12強棒球賽事，台灣驚喜拿下金牌取得冠軍，除了教練團、球員全力投入，還有備受關注的情蒐團隊，透過搜集各國投手球種分析、野手打擊熱區鎖定，應用AI人工智慧分析投擲數據、影像資料庫分析等，大型運動賽事再次突顯AI投資價值。

第一金投信指出，AI應用讓運科情搜資料更深入透徹，不僅提高球員競賽表現、減少運動傷害，日精月益的AI資料模擬、數據分析、相關設備應用及技術，更加帶動AI投資光芒，國際數據資訊(IDC)預估，AI至2030年將對全球經濟貢獻19.9兆美元，佔全球GDP比重達3.5%。

AI技術與運動科學的結合，海外運動賽事早有廣泛運用，像是美國職籃(NBA)、美國大聯盟職棒(MLB)、國際足球總會(FIFA)等，台灣則在今年的巴黎奧運、12強棒球賽被頻繁提及，並視為贏得比賽的關鍵等，台灣職棒賽事電視轉播，近幾年也會出現球員打擊熱點分析等資訊。

第一金投信說明，運動中的AI技術運用其實也與其他領域相近，主要包括：利用影響感測系統、影像分析系統、數據蒐集整理、演算法推導，加上近來的生成式AI報告產出等技術，這些也是AI主題投資的重要領域；運動科學除了要有AI數據整理，還要具備經驗的專業運動員解讀等，以提供運動員、教練團關鍵資訊等，AI應用的落地不僅讓運動成績跨大步，也讓投資大眾切身感受AI長期趨勢與生活緊密連結。

川普當選美國總統，推升相關概念股走勢強勁，第一金全球AI人工智慧基金經理人張銀成指出，近期表現最為亮眼的AI產業包括：資料分析、AI算力、雲計算、金融科技等，統計年初至今漲幅高達兩成左右水準，進一步觀察，同樣受到川普交易動能拉抬，此外，生成式AI應用更加普及，美國消費者使用存率逐步攀升突破六成，企業生成式AI應用開支的提升也具備推升動能。

張銀成強調，儘管總體經濟前景不確定性提高，AI的發展的趨勢依然強勁，特別像是全球三大雲平台(AWS、Azure及GCP)新一季的營收增長超過市場預期，同時公司也表示將持續加速投入AI相關的基礎建設。

根據2024 AI觀察報告(State of AI Report 2024)，過去十年人工智慧產業經歷顯著成長階段，近兩年更呈現爆炸性成長，預估2024年相關企業市場價值可達9兆美元，發展AI的企業從過往以私人公司為主力，隨市場更趨成熟、投資者信心增強、AI技術進入商業獲利階段等，上市公司的主導地位日益增強，其中亦包含越來越多的私人公司營運發展步入軌道成功轉型為上市企業。

第一金投信提醒投資人，AI科技股進入應用與營收動能檢視期，全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，聯準會降息挹注資金活水，儘管AI股價波動度大，掌握AI科技商業化變現，宜搭配定期定額投資策略，跟隨市場持續成長趨勢。