供應鏈管理論壇 魏哲家：台積成功有兩關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）昨（2）日舉辦「2024年供應鏈管理論壇」，並頒發當年度優良供應商獎項，共計應用材料、旭化成、辛耘、崇越等海內外27家廠商入列。台積電董事長魏哲家強調，半導體生態系和全球供應鏈是台積電成功的關鍵，也是塑造未來的重要角色。

魏哲家指出，台積電除持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。

台積電本屆論壇以「賦能未來-打造永續半導體生態系」為主題，邀請包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長John Langan剖析綠色科技革命。

論壇並規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

魏哲家與台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清於活動中頒發優良供應商獎項，肯定在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理表現優良的供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。

侯永清表示，隨著全球對半導體的需求不斷增加，台積電要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積電持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充，並期待持續攜手向前、邁向雙贏。

台積電最新優良供應商卓越表現獎得獎名單，涵蓋全球重量級設備與材料廠，包括應用材料、旭化成株式會社、ASM台灣先藝科技、艾司摩爾（ASML）等獲獎。

半導體 台積電 魏哲家

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