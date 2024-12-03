廣達執行副總楊麒令 喊話企業跟上 AI 浪潮

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日表示，AI對各行各業都有幫助，企業要成功打造AI基礎架構，必須有五大要素，即運算、儲存、網路、節能與管理，企業必須跟上AI的浪潮與應用，才能提升競爭力。

楊麒令昨天出席桃園市工商發展投資策進會主辦「桃園智造雙軸分享會」，以「AI驅動產業新未來」發表主題演講，釋出以上訊息。他指出，利用AI讓製造業，以及各行各業智能化已經成為趨勢，例如廣達在生產GB200 NVL 72伺服器，採用數位孿生（Digital Twin）技術，可以自動化生產，準確預估良率與產出數量，以及如何即時供應、準備物料。