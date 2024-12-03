太空國際年會開幕 國科會盼台灣打進國際

經濟日報／ 記者江睿智黃晶琳／台北報導

台灣最大太空盛會「2024台灣太空國際年會（TASTI）」昨（2）日舉行開幕式，國科會主委吳誠文出席致詞時表示，賴總統宣示探索太空、擁抱海洋，這些目標都需要衛星科技協助，台灣有決心發展太空產業，透過年會與國際交流，期待讓台灣半導體、電機電子產業進入國際產業鏈。

吳誠文表示，太空不僅是科學研究的重要領域，更已成為全球產業的核心動力之一，賴總統提出五大信賴產業，標誌出衛星通訊重要性，不僅象徵太空科技在國家發展藍圖中的關鍵地位，也顯示政府對於推動太空發展的決心。他指出，台灣有非常強的半導體與電子科技，很樂意成為國際衛星產業的合作夥伴，貢獻產業能力，包含ICT硬體設計、地面站設計製造、終端手機設備等。

2024台灣太空國際年會吸引多家重量級國際大廠跨海來台，全球前四大低軌衛星營運商中，就有Eutelsat OneWeb、Amazon Kuiper、Telesat等三家齊聚台灣；鴻海（2317）、中華電信、和碩、仁寶、聯發科、原相、長榮航太等本土科技大廠也乘機大秀低軌衛星產品實力。

英國更首度組織代表團來台參加台灣太空國際年會，成員包括七家英國企業，以及超過180家企業的太空產業聚落Space South Central，並在台灣首屆太空產業博覽會（TASTI EXPO）推出英國國家館，介紹英國太空產業由科學家、工程師、學術界和研究實驗室以及投資機構所組成的蓬勃產業生態系。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，英國和台灣可以成為太空和衛星產業的「超級盟友」，在政策分享、產業成長和研發方面密切合作。

太空 英國

延伸閱讀

國科會也傳霸凌？柯志恩爆科政中心年離職率3成

吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論

吳誠文接受日媒專訪 未來3年每年編300億投入AI

國科會博班獎學金115年將取消「甄選」類 全數核配學校

相關新聞

鴻海進軍低軌衛星大躍進

鴻海集團低軌衛星布局大躍進，成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，可望打入全球低軌衛...

鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

鴻海集團成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，引領台灣從過往低軌衛星市場供應零組件的...

太空國際年會開幕 國科會盼台灣打進國際

台灣最大太空盛會「2024台灣太空國際年會（TASTI）」昨（2）日舉行開幕式，國科會主委吳誠文出席致詞時表示，賴總統宣...

廣達：AI 訂單源源不絕 將視情況擴充美國產能

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日表示，AI需求持續強勁，廣達訂單源源不絕，沒有發生外傳輝達（NVIDIA）最新G...

廣達執行副總楊麒令 喊話企業跟上 AI 浪潮

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日表示，AI對各行各業都有幫助，企業要成功打造AI基礎架構，必須有五大要素，即運算...

供應鏈管理論壇 魏哲家：台積成功有兩關鍵

台積電昨（2）日舉辦「2024年供應鏈管理論壇」，並頒發當年度優良供應商獎項，共計應用材料、旭化成、辛耘、崇越等海內外2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。