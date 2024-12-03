太空國際年會開幕 國科會盼台灣打進國際
台灣最大太空盛會「2024台灣太空國際年會（TASTI）」昨（2）日舉行開幕式，國科會主委吳誠文出席致詞時表示，賴總統宣示探索太空、擁抱海洋，這些目標都需要衛星科技協助，台灣有決心發展太空產業，透過年會與國際交流，期待讓台灣半導體、電機電子產業進入國際產業鏈。
吳誠文表示，太空不僅是科學研究的重要領域，更已成為全球產業的核心動力之一，賴總統提出五大信賴產業，標誌出衛星通訊重要性，不僅象徵太空科技在國家發展藍圖中的關鍵地位，也顯示政府對於推動太空發展的決心。他指出，台灣有非常強的半導體與電子科技，很樂意成為國際衛星產業的合作夥伴，貢獻產業能力，包含ICT硬體設計、地面站設計製造、終端手機設備等。
2024台灣太空國際年會吸引多家重量級國際大廠跨海來台，全球前四大低軌衛星營運商中，就有Eutelsat OneWeb、Amazon Kuiper、Telesat等三家齊聚台灣；鴻海（2317）、中華電信、和碩、仁寶、聯發科、原相、長榮航太等本土科技大廠也乘機大秀低軌衛星產品實力。
英國更首度組織代表團來台參加台灣太空國際年會，成員包括七家英國企業，以及超過180家企業的太空產業聚落Space South Central，並在台灣首屆太空產業博覽會（TASTI EXPO）推出英國國家館，介紹英國太空產業由科學家、工程師、學術界和研究實驗室以及投資機構所組成的蓬勃產業生態系。
英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，英國和台灣可以成為太空和衛星產業的「超級盟友」，在政策分享、產業成長和研發方面密切合作。
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