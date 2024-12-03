鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

經濟日報／ 記者黃晶琳蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，引領台灣從過往低軌衛星市場供應零組件的配角，變成提供終端系統產品的主角，再度扮演帶領台灣產業升級的企業火車頭角色，鴻海集團能在各領域快速一展拳腳，與本身巨有豐厚的衛星通訊底子有關。

鴻海集團已於去年11月成功發射升空「珍珠號」立方衛星，並具有衛星系統整合能力，同時，轉投資富智康與夏普也合作開發最新的低軌衛星使用者終端，各個轉投資企業各司其職，最後集結成為一股龐大的勢力。

低軌衛星 鴻海

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