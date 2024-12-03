廣達：AI 訂單源源不絕 將視情況擴充美國產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日表示，AI需求持續強勁，廣達訂單源源不絕，沒有發生外傳輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器出現漏水或其他零組件出包，導致出貨受阻甚至大廠砍單狀況；外界憂心AI伺服器需求2025年到2026年恐見頂，更是「想太多」。

楊麒令昨天出席桃園市工商發展投資策進會主辦「桃園智造雙軸分享會」並受訪，釋出以上訊息。談到美國準總統川普揚言要對墨西哥課徵25%關稅，恐重擊AI伺服器產業，楊麒令說，廣達有「美國製造」優勢，將視生意的狀況擴充美國產能，「目前是有一些想法」。

廣達今年以來已在美國投資400億元，楊麒令強調：「AI趨勢我們三年前就看到了」，也因此，規劃美國工廠也有三年的時間，目前擁有加州與田納西州兩個廠區、合計超過1,000名員工，全部都是生產AI伺服器。

楊麒令強調，廣達秉持設廠原則只有一個，就是接近客戶，「如果客戶要到非洲，我們也會去非洲設廠。」他表示，伺服器的SMT及主機板（L6）生產線，會以台灣及泰國為主，伺服器（L10）及機櫃（L11）則以貼近客戶為目標，不可能大老遠將整機櫃運到美國本土。

楊麒令並透露，AI需求持續強勁，廣達訂單源源不絕，持續擴產當中，GB200 AI伺服器會如預期於本季底量產、明年首季放量出貨。

近期市場傳出，GB200 AI伺服器出現漏水、散熱或連接器等零組件測試良率不佳，導致出貨受阻甚至出現國際雲端服務供應商（CSP）砍單的狀況。楊麒令表示：「外面的傳聞都怪怪的，跟我的認知不一樣。」

他強調，廣達沒有看到客戶砍單，量產前本來就會持續測試，有狀況很正常，也沒聽過連接器有發熱現象、測試良率不佳等訊息，連接器製程是比較複雜，但都準備好要量產。

談到市場出現AI伺服器需求恐在2025年到2026見頂的疑慮，楊麒令直言，這是「想太多。」他說，大方向就是AI產業已經形成，從訓練（training）到推論（infrenece）到終端，以end to end的形式前進，也因此，廣達的AI伺服器訂單持續增加。


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