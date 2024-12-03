鴻海進軍低軌衛星大躍進

鴻海（2317）集團低軌衛星布局大躍進，成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端（User Terminal）系統產品，可望打入全球低軌衛星二哥Eutelsat OneWeb供應鏈，明年首季量產出貨，並將拓展至日本等海外市場，做大營運規模。

鴻海相關新品，不僅引領台灣從過往低軌衛星市場供應零組件的配角，變成提供終端系統產品的主角，更打破一直以來相關領域由微軟創辦人比爾蓋茲投資的Kymeta等國際大廠寡占態勢，是台灣在低軌衛星領域與B5G甚至6G發展重要里程碑。

鴻海集團低軌衛星布局大躍進

由於系統產品單價與進入門檻比零組件高，鴻海打造台灣首款低軌衛星使用者終端系統產品，不僅是集團與台灣低軌衛星史上大突破，更可望為鴻海衛星業務帶來更好的營收和獲利。

台灣最大太空盛會「2024台灣太空國際年會（TASTI）」、台灣太空產業博覽會昨（2）日在高雄展覽館舉行，鴻海成功打造台灣首款低軌衛星使用者終端系統產品的消息也在會場傳開，驚艷業界。而在鴻海之後，射頻元件廠耀登也將攜手仁寶，明年6月量產低軌衛星使用者終端系統產品。據了解，鴻海與耀登這兩組團隊是透過中華電信協助，完成低軌衛星使用者終端系統產品，並在太空產業博覽會中亮相，可望於近期取得Eutelsat OneWeb入網及商業驗證許可，躋身供應鏈。

目前Eutelsat OneWeb使用者終端供應廠商為Kymeta等大廠寡占，據了解，單價均高達1萬多美元，由於造價高，僅航空及海事等產業「用得起」，台廠量產後，單價可望降至1萬美元以內，未來更可望視使用者需求，推出各種價格帶的使用者終端。

業界看好，隨著使用者終端成本降低，可望助攻Eutelsat OneWeb更快速推廣業務。鴻海、耀登均不願評論客戶及驗證進展。

鴻海董事長辦公室資深處長趙元瀚證實，鴻海低軌衛星使用者終端系統產品可望在明年首季量產出貨。據了解，鴻海與夏普也積極與日本船舶機電廠商及車廠接觸，積極開拓低軌衛星產品商機。

據悉，過去台灣廠商在衛星產業以提供關鍵零組件為主，近年太空中心積極輔導台灣廠商搶進使用者終端（UT）及衛星系統，中華電信則透過與Eutelsat OneWeb全方面合作，助攻台灣廠商加速進入供應鏈，明年中華電信更將與Eutelsat OneWeb合作在台灣設立測試中心。