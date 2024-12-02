英特爾執行長基辛格退休 股價應聲上漲近3%

英特爾 (Intel) 今（2）日宣布，其執行長基辛格（ Pat Gelsinger） 已於12月1日正式退休。英特爾發布此消息後，股價在盤前交易應聲上漲近3%。

英特爾只發布簡短的人事異動，未公布接任人選。英特爾內部透露，現任財務長 David Zinsner 與高階主管 Michelle Johnston Holthaus 將共同擔任臨時聯合執行長，直至董事會完成新執行長的遴選工作。

基辛格上任後，啟動英特爾IDM2.0，除成立晶圓代工服務部門（IFS），並宣稱要在4年內完成五點技術節點，完成英特爾在2025年重返榮耀，並將製程推進至A14奈米，技術取得領先地位。

不過基辛格的晶圓代工事業，屢屢受創，這幾年進度落後，未能如願，甚至與台積電差距拉大，更成為財務陷入窘境的最大包袱。

台積電 創辦人張忠謀自傳下冊上周上市，他在書中提到與英特爾 的歷史，指出英特爾的IDM模式積習難改，直指新的 CEO(意指基辛格) 上任後，不僅要兼做晶圓代工，還擴大下單給台積電，對於英特爾只祝它好運，並在文末強調它不要把好運出在台積電頭上。

張忠謀指出，英特爾是與台積電關係最悠久的大客戶，和他個人的歷史也最長。曾與當時創辦英特爾的諾艾斯和摩爾一同用餐外，台積電創 辦募資時，也找過英特爾，但遭他們拒絕。

不過，台積電成立後一年內，英特爾總裁就來訪問台積電，此後開始密切接觸，英特爾的訂單也在1990 年開始流入台積電。

張忠謀說，1990 年代的英特爾，以他們自己的晶圓廠及生產技術為傲，他們找台積電代工的原因是因為他們產品的「節點」每一年半或兩年都有進步，因而寧願把所有的生產資源，包括工廠、設備與人才，都放在先進產品上，而讓台積電生產較老的產品。

台積電榮譽副董事長曾繁城也曾爆料英特爾與台積電合作，一開始就沒存好心眼。他強調說：「一開始就知道這是英特爾的陰謀。」當時台積電是3微米、1.5微米製程世代，而英特爾則是1.0微米製程，台積電其實是落後一點，英特爾一直在觀察台積電，給的訂單並不多，雙方就此開始「亦敵亦友」的關係。

張忠謀強調，台積電與英特爾商業模式不同，台積電能用同個技術為許多客戶做不同的產品，英特爾卻無法仿效此商業模式。

張忠謀分析，英特爾的商業模式是自己設計及製造高科技產品，所以在執行這商業模式時，每一關節必求最高效率。英特爾的高紀律規定，每工廠必須與別的廠一樣 (copy exactly)，是其中一例。

反過來，台積電的商業模式是「專業為人人做晶圓代工」。在執行此商業模式時，必先顧到「為人人」。除了「為人人」的能力外，台積電的特殊商業模式也給台積電別的特點。

2010 年後，英特爾也想做晶圓代工，張忠謀說，英特爾的 IDM 積習難改，在代工業中一直沒有成功，2021 年初，英特爾換了新的 CEO，又矢志要兼做晶圓代工，但同時對台積電的訂單卻不斷增加。對於這個又是台積電客戶，又與台積電競爭的公司，

張忠謀在文章祝它（英特爾）好運！只是，它不要把好運出在台積電頭上。