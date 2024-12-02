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智慧手機市占攻防戰開打！研調估：將推升產業出貨規模

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
智慧型手機。記者吳康瑋／攝影
智慧型手機。記者吳康瑋／攝影

研調機構IDC（國際數據資訊）2日公布最新「全球智慧型手機供應鏈追蹤報告 (Worldwide Quarterly Smartphone ODM Tracker)」研究顯示在市場旺季新品發布、部分品牌廠商降價守護市場占有率情況下，2024年第三季全球智慧型手機產業製造規模相對上季、去年同期分別成長9%、4.4%。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，隨著庫存積壓、政策補貼等零組件殺價競爭背景因素逐步減少，智慧手機超低階市場區隔競爭漸告一段落。苦於中階市場需求減少而於2024上半年市占率消退的廠商，紛紛透過增加委外代工提高價格競爭力，試圖奪回市場占有率。

IDC指出，從生產結構來看，今(2024)年第三季全球智慧手機產業委外設計外包的比重從第二季的46.9%進一步提升至49.8%，5G授權範圍亦已從一線代工廠擴及至二線代工廠。

IDC 智慧型手機

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