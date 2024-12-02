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廣達AI伺服器訂單持續湧入 駁斥CSP砍單與延後出貨傳聞

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
桃園市政府舉辦桃園智造雙軸分享會，圖為桃園市長張善政（中）與廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令（右三）。記者蕭君暉／攝影
桃園市政府舉辦桃園智造雙軸分享會，圖為桃園市長張善政（中）與廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令（右三）。記者蕭君暉／攝影

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令2日表示，人工智慧（AI伺服器的產能還在增加，因為訂單持續湧入，輝達（Nvidia）GB200 AI伺服器明年第1季放量出貨不變，沒有外界所說的漏水、散熱與連接器等各種零組件問題，外面傳聞都怪怪的，跟我的認知不一樣，廣達在美國有兩個生產基地，未來看客戶狀況來擴增產能。

桃園智造雙軸分享會今天舉行，楊麒令接受媒體詢問時做出以上表示。針對廣達今年以來在美國投資達400億元，楊麒令說，AI趨勢我們三年前就看到了，規劃（美國工廠）已經有三年了，目前擁有加州與田納西州兩廠區，超過1,000名員工，全部都是生產AI伺服器。至於美國產能還會增加？他說，要看生意狀況，目前是有一些想法。

楊麒令強調，廣達秉持設廠原則只有一個，就是就近客戶，「如果客戶要到非洲，我們也會去非洲設廠」。他表示，伺服器的SMT及主機板（L6）生產線，會以台灣及泰國為主，然伺服器（L10）及機櫃（L11），就會以貼近客戶為主，不可能大老遠將整機櫃運到美國本土。

針對AI伺服器需求否2025年到2026就會見頂？楊麒令說，這是想太多，大方向就是AI產業已經形成，從訓練（training）到推論（infrenece）到終端，以end to end的形式前進，廣達手中的AI伺服器訂單也在持續增加。

近期傳出漏液、散熱、或連接器測試良率不佳等狀況，甚至引發微軟砍單？他說，沒有看到客戶砍單，量產前本來就會持續測試，有狀況很正常，也沒聽過連接器有發熱現象、測試良率不佳等訊息，連接器製程是比較複雜，但都準備好要量產。

廣達GB 200伺服器，2024年底量產，2025年第1季放量，楊麒令指出，目前按照進度進行，晶片供應仍然吃緊，客戶訂單持續湧入，也在規劃擴產事宜。

因應川普提高關稅，客戶是否提前拉貨？他說，現在的重點還是在工程階段比較重要，提前拉貨不在考量之中。

至於同業提高零組件自製比重，來提升毛利率？楊麒令表示，零組件的供貨重點是得到輝達認證，且供應商本來就有分第一、第二及第三供應商，是否自己做零組件利潤就會比較高，需要進一步檢視。每家公司的算法不一樣，到底是自製便宜，還是外購便宜，很難說。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影

AI 伺服器 廣達

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