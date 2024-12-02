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麗臺人事異動 梁傳杰擔任總經理一職

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

二線板卡廠麗台（2465）2日公告，該公司總經理由原展訊精密總經理梁傳杰擔任，麗臺董事長盧崑山則專任董事長一職，免兼任總經理，主要目的是落實公司治理，明確劃分董事長及總經理職責。

針對明年業績展望，盧崑山之前表示，今年基期較低，且有AI伺服器專案尚未入帳，隨著明年案件持續出貨，加上AI解決方案逐步發酵，以及AI工作站新品貢獻之下，預期明年營運表現一定要優於今年，力拚轉虧為盈。

盧崑山強調，目前生意正常進行，與輝達（Nvidia）及美超微（Supermicro）合作的人工智慧（AI）工作站新品明年第1季上市，加上AI伺服器專案入帳，以及AI解決方案逐步發酵帶動下，三箭齊發，明年力拚轉虧為盈。

AI 伺服器 董事長

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