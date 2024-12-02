群聯集團轉讓部分深圳宏芯宇股分 實現獲利

群聯（8299） 今 (2)日 宣布，旗下全資子公司 Core StorageElectronic (Samoa) Limited（以下簡稱Core Storage公司）將處分部分其持有的深圳宏芯宇電子股份有限公司（以下簡稱宏芯宇公司）股份，以優化資產配置並逐步實現投資獲利。

群聯表示，子公司Core Storage公司持有宏芯宇公司共1.08億多股，約占宏芯宇公司已發行股份總數的24.43%。根據此次調整計劃，Core Storage公司將以每股人民幣23元的現金價格，分別轉讓合計 5332.3萬股股份予六名交易對象，預計交易總金額達人民幣12.26億元（折合約新台幣55億元）。交易完成後，群聯集團將仍持有宏芯宇公司1.05億多股，約占宏芯宇公司目前已發行股份總數的23.69%。

群聯執行長潘健成表示，此次交易預計認列處分投資利益約新台幣44億元 ，這筆資金將優先投入台灣總部的研發項目，進一步強化群聯在 NAND 儲存產業的領先地位。我們致力於提供高附加價值的客製化儲存解決方案，並期望透過技術創新，讓群聯能持續代表台灣在全球 NAND 儲存市場發光發熱。

他補充說，這次的股權調整，是群聯集團在全球營運發展和中國投資布局上的重要策略之一。群聯希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的 NAND 儲存業務領域。未來，公司將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。

此外，群聯強調，此次股權調整不會影響群聯與宏芯宇公司的合作基礎，雙方將繼續攜手推動中國市場拓展，為儲存產業帶來更多突破。