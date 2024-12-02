快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

群聯子公司將處分宏芯宇電子股份 獲利約44億元、估貢獻 EPS 21.49元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）2日宣布，旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited將處分部分其持有的深圳宏芯宇電子股份有限公司股份，以優化資產配置並逐步實現投資獲利，交易總金額達人民幣12.26億元、折合約新台幣55億元，處分投資利益約新台幣44億元，法人估可貢獻EPS達21.49元。

群聯公告內文顯示，Core Storage公司持有宏芯宇共108,594,900股股份，約占宏芯宇已發行股份總數的24.43%，此次調整計劃為Core Storage公司將以每股人民幣23元的現金價格，分別轉讓合計53,323,026股股份予六名交易對象，估交易總金額達人民幣12.26億元、折合約新台幣55億元。

群聯進一步說，交易完成後，群聯集團將仍持有宏芯宇公司105,271,874股股份，約占宏芯宇公司目前已發行股份總數的23.69%。

執行長潘健成表示，該交易預計認列處分投資利益約新台幣44億元（係本公司自結數，實際需認列之處分利益將於交易完成後，以經會計師查核或核閱之財務報表數字為主），這筆資金將優先投入台灣總部的研發項目，進一步強化群聯在NAND儲存產業的領先地位。

群聯致力於提供高附加價值的客製化儲存解決方案，並期望透過技術創新，讓公司能持續代表台灣在全球NAND儲存市場發光發熱。

潘健成補充，這次的股權調整，是群聯集團在全球營運發展和中國大陸投資布局上的重要策略之一，希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的NAND儲存業務領域。未來，群聯將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。

新台幣 群聯

延伸閱讀

長榮、陽明 押逾三個月

群聯、緯創捐23億 陽明交大台南校區建2教研大樓今動土

陽明交大凝聚校友力量 推動南台灣全新科技產業生態系

投資人注意！00940等六檔台股ETF換股名單出爐

相關新聞

台積電供應鏈管理論壇...表揚27家廠 辛耘、李長榮等廠商首次入榜

台積電今（2）日舉辦 2024 年供應鏈管理論壇，並頒發年度優良供應商獎給27家得獎廠，其中七家台廠包括李長榮、辛耘、信銘工業、達欣工程...

全球少子化危機！和碩童子賢曝大廠發展「這點」不可少

面對全球市場的變遷，代工大廠和碩（4938）董事長童子賢2日指出，最難以忽視的重點就是那些握有「人口紅利」的國家，事實上...

廣達AI伺服器訂單持續湧入 駁斥CSP砍單與延後出貨傳聞

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令2日表示，人工智慧（AI）伺服器的產能還在增加，因為訂單持續湧入，輝達（Nvi...

群聯集團轉讓部分深圳宏芯宇股分 實現獲利

群聯（8299） 今 (2)日 宣布，旗下全資子公司 Core StorageElectronic (Samoa) Li...

台積電年度供應鏈管理論壇 27家廠商入列優良供應商

台積電（2330）2日舉辦2024年供應鏈管理論壇，並頒發當年度優良供應商獎項。依據新聞稿，論壇中，台積公司首先感謝供應...

默克CEO貝克曼：川普2.0 強化區域供應韌性是當前課題

美國下任總統川普即將在明年1月20日上任，面對全球新變局，默克集團執行長貝克曼（Kai Beckman）今日來台參加台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。