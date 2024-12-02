群聯子公司將處分宏芯宇電子股份 獲利約44億元、估貢獻 EPS 21.49元
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）2日宣布，旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited將處分部分其持有的深圳宏芯宇電子股份有限公司股份，以優化資產配置並逐步實現投資獲利，交易總金額達人民幣12.26億元、折合約新台幣55億元，處分投資利益約新台幣44億元，法人估可貢獻EPS達21.49元。
群聯公告內文顯示，Core Storage公司持有宏芯宇共108,594,900股股份，約占宏芯宇已發行股份總數的24.43%，此次調整計劃為Core Storage公司將以每股人民幣23元的現金價格，分別轉讓合計53,323,026股股份予六名交易對象，估交易總金額達人民幣12.26億元、折合約新台幣55億元。
群聯進一步說，交易完成後，群聯集團將仍持有宏芯宇公司105,271,874股股份，約占宏芯宇公司目前已發行股份總數的23.69%。
執行長潘健成表示，該交易預計認列處分投資利益約新台幣44億元（係本公司自結數，實際需認列之處分利益將於交易完成後，以經會計師查核或核閱之財務報表數字為主），這筆資金將優先投入台灣總部的研發項目，進一步強化群聯在NAND儲存產業的領先地位。
群聯致力於提供高附加價值的客製化儲存解決方案，並期望透過技術創新，讓公司能持續代表台灣在全球NAND儲存市場發光發熱。
潘健成補充，這次的股權調整，是群聯集團在全球營運發展和中國大陸投資布局上的重要策略之一，希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的NAND儲存業務領域。未來，群聯將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言