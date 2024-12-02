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竹科與保加利亞特拉基亞經濟園區簽署瞭解備忘錄

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局局長陳宗權代表新竹科學園區管理局與保加利亞特拉基亞經濟園區簽署備忘錄。圖/竹科管理局提供
竹科管理局局長陳宗權代表新竹科學園區管理局與保加利亞特拉基亞經濟園區簽署備忘錄。圖/竹科管理局提供

國科會新竹科學園區管理局於今（2）日與保加利亞特拉基亞經濟園區(Trakia Economic Zone, TEZ)，辦理線上簽署瞭解備忘錄儀式，由科管局陳宗權局長與特拉基亞經濟園區執行長eng. Plamen Panchev先生代表雙方簽署，包括保加利亞普羅迪夫市Vladimir Temelkov副市長、馬里察市Nikolay Stamatov 副市長、駐德國科技組彭雙俊組長與駐希臘代表處許中維一等秘書等都參與出席儀式，共同見證兩國在高科技及創新領域合作。

保加利亞特拉基亞經濟園區自2019年起已多次來訪竹科，彼此交流產業發展現況及園區經營管理經驗，該園區並提出期能簽署瞭解備忘錄，以深入未來可合作之領域。本年9月科管局陳宗權局長特率團前往保加利亞普羅迪夫州，親自拜訪當地政府、產業、學術研究機構等，了解當地產業發展環境，雙方也在簽署瞭解備忘錄上建立共識，開啟合作契機。

特拉基亞經濟園區園區成立於2013年，坐落於保加利亞普羅迪夫州，為一公私合作營運之園區，由六個工業園區及高科技園區所組成，總面積約1,070公頃。截至目前已吸引超過200多家各國企業進駐，從業員工超過3萬人，投資額超過30億歐元，為該國最大的經濟計畫之一；該園區並與地方和州政府、教育機構、協會和企業界緊密協調與合作。

保加利亞位置居歐亞樞紐，擁有豐富自然資源，該國在微電子學、光學、精密機械及太空等領域具備厚實的基礎科學研究實力，當地擁有STEM相關領域的重點大學與研究機構供應產業所需人才，近年也積極發展微電子、半導體等相關應用產業，可作為雙方產業合作之基礎。

此次竹科與保加利亞特拉基亞經濟園區簽署合作備忘錄，展現雙方對產業發展與科研交流之重視。未來在此合作基礎上，將持續強化雙方在推動高科技人才培育、科研技術、產業供應鏈等相關議題互惠發展。

保加利亞與我方代表線上參與並見證備忘錄簽署。圖／竹科管理局提供
保加利亞與我方代表線上參與並見證備忘錄簽署。圖／竹科管理局提供

希臘 竹科

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