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晶瑞光深耕NBPF業務 獨家供應日系遊戲機大廠Fitter

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶瑞光電董事長鄒政興 。圖／聯合報系資料照片
晶瑞光電董事長鄒政興 。圖／聯合報系資料照片

晶瑞光（6787) 在市場中持續展現其創新實力，近日宣布其 NBPF（窄帶光學濾光片）業務再創佳績，成功成為國際知名日系遊戲機品牌大廠近紅外光窄帶濾光器唯一供應商，並於今年第4季進入量產，進一步拓展應用在遊戲機產業的市場版圖。

晶瑞光表示，近紅外光雖於十年前即已應用於遊戲機光控領域，NBPF filter產品為全球遊戲機領域創新技術應用，然近年其對高精度光學規格條件的需求越趨嚴苛，晶瑞光憑藉多年來在光學濾光片製造的技術深耕研發具有發明專利優勢，成功取得此項合作機會，並且成為 國際知名遊戲機日系品牌大廠NBPF Fitter 的獨家供應商。

晶瑞光的NBPF filter技術能協助客戶成功設計達到在進光廣角情況下仍能保持高精度之測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，實現3D偵測等創新應用。不僅如此，由於同時整合跨光學及黃光製程之兩大生產技術，從半導體晶圓微顯影技術，結合具有多項光學專利的多層膜濺鍍技術製程整合成功，相較客戶過往需委由兩端廠商分別代工來說，大幅縮短生產製程時間、減少供應鏈碳足跡、成本可大幅降低之優勢等，創造主要客戶與晶瑞光在市場高度競爭力、可謂雙贏。並符合有效達到節能減碳等ESG規劃目標。

展望2025年，晶瑞光維持審慎看法。公司旗下業務、研發與生產團隊等持續齊心協力的積極落實包括公司生產製程優化、產品開發技術升級、業務市場範疇擴增等重要策略，更重要是極優化接單結構，朝高毛利率、高利基型產品邁進，以期提高產品附加價值，更增強了公司在高競爭市場中的抗風險能力。

除此之外，晶瑞光為台灣上市櫃中唯一同時具有光學薄膜製程及半導體微顯影製程，並結合兩種製程提供整體解決方案的光學微顯影公司，其多膜層的專利光學鍍膜技術加工製程，光學膜厚薄度可達600奈米的高折射率材料(SiPH)，此次公司現金增資已順利募集完成，為配合包括法國S公司、日本S社、美國ON公司等多家國際知名感測器半導體公司及封裝大廠客戶的需求，目前正評估擴建12吋微顯影製程相關設備，以期爭取更多合作案量產的機會，堆疊公司營運逐步向上成長。

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