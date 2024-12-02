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台積電供應鏈管理論壇...表揚27家廠 辛耘、李長榮等廠商首次入榜

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。圖／聯合報系資料照片

台積電今（2）日舉辦 2024 年供應鏈管理論壇，並頒發年度優良供應商獎給27家得獎廠，其中七家台廠包括李長榮、辛耘、達欣工程、信銘工業、崇越石英、東鋼及漢唐入列，李長榮、辛耘、達欣工、信銘工業、崇越石英及東鋼等首次獲獎。

台積電每年的供應鏈管理論壇，主要感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積公司技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。

今年的論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘 、 氣候及平等倡議者 Paul Polman 分享將永續結合商業策略的洞見 ，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長 John Langan 剖析綠色科技

革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，「半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，「隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」

台積電強調，今年優良供應商獎項，主要表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商 ， 感謝其專業服務 ，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。

2024 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序） ：

• 應用材料股份有限公司－卓越技術合作

• 旭化成株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援

• ASM台灣先藝科技股份有限公司－卓越量產支援

• 艾司摩爾科技股份有限公司－卓越量產支援

• 佳能股份有限公司－先進封裝卓越量產支援

• 達欣工程股份有限公司－新廠建置表現卓越

• 迪思科高科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援

• 信銘工業股份有限公司－卓越量產支援

• JX金屬株式會社－卓越技術合作與量產支援

• 美商科磊股份有限公司－卓越技術合作與量產支援

• 科林研發股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術合作與量產支援

• 李長榮集團－綠色製造卓越貢獻

• 村田機械株式會社－晶圓廠自動化表現卓越

• 納美仕株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援

• 紐富來科技股份有限公司－傑出光罩刻寫技術合作

• 奧璐佳瑙科技－新廠建置表現卓越

• 辛耘企業股份有限公司 －先進封裝卓越量產支援

• 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援

• 芝浦先進科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援

• 信越化學工業株式會社－卓越量產支援

• 株式會社SUMCO－卓越量產支援

• 特諾本科技有限公司－卓越量產支援

• 東京威力科創股份有限公司－卓越技術合作與量產支援

• 日本東京応化工業株式会社－創新技術合作

• 崇越石英製造廠股份有限公司－卓越量產支援

• 東鋼鋼結構股份有限公司－新廠建置表現卓越

• 漢唐集成股份有限公司－新廠建置表現卓越

半導體 台積電 科技股

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