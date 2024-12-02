台積電年度供應鏈管理論壇 27家廠商入列優良供應商

台積電（2330）2日舉辦2024年供應鏈管理論壇，並頒發當年度優良供應商獎項。依據新聞稿，論壇中，台積公司首先感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積公司技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。另外台積電頒發2024年台積公司優良供應商卓越表現獎，應用材料、旭化成、辛耘（3583）、崇越（5434）等海內外27家廠商入列。

台積電在新聞稿提到，本屆論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長John Langan剖析綠色科技革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示：「隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士及資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士於活動頒發2024年優良供應商獎項，表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。