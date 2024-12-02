台積電年度供應鏈管理論壇 27家廠商入列優良供應商
台積電（2330）2日舉辦2024年供應鏈管理論壇，並頒發當年度優良供應商獎項。依據新聞稿，論壇中，台積公司首先感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積公司技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。另外台積電頒發2024年台積公司優良供應商卓越表現獎，應用材料、旭化成、辛耘（3583）、崇越（5434）等海內外27家廠商入列。
台積電在新聞稿提到，本屆論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長John Langan剖析綠色科技革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。
台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」
台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示：「隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」
台積公司董事長暨總裁魏哲家博士及資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士於活動頒發2024年優良供應商獎項，表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。
2024年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：
應用材料股份有限公司－卓越技術合作
旭化成株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援
ASM台灣先藝科技股份有限公司－卓越量產支援
艾司摩爾科技股份有限公司－卓越量產支援
佳能股份有限公司（2374）－先進封裝卓越量產支援
達欣工程股份有限公司（2535）－新廠建置表現卓越
迪思科高科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援
信銘工業股份有限公司－卓越量產支援
JX金屬株式會社－卓越技術合作與量產支援
美商科磊股份有限公司－卓越技術合作與量產支援
科林研發股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術合作與量產支援
李長榮集團－綠色製造卓越貢獻
村田機械株式會社－晶圓廠自動化表現卓越
納美仕株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援
紐富來科技股份有限公司－傑出光罩刻寫技術合作
奧璐佳瑙科技－新廠建置表現卓越
辛耘企業股份有限公司 －先進封裝卓越量產支援
台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
芝浦先進科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援
信越化學工業株式會社－卓越量產支援
株式會社SUMCO－卓越量產支援
特諾本科技有限公司－卓越量產支援
東京威力科創股份有限公司－卓越技術合作與量產支援
日本東京応化工業株式会社－創新技術合作
崇越石英製造廠股份有限公司－卓越量產支援
東鋼鋼結構股份有限公司－新廠建置表現卓越
漢唐集成股份有限公司－新廠建置表現卓越
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言