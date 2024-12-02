中華電信多軌衛星上線、連結世界不斷線 秀多樣化應用

中華電信（2412）參加「2024年台灣太空國際年會」（TASTI），以「多軌衛星上線，連結世界不斷線」為主題參展，展現在衛星通訊產業的領導地位，吸引一般民眾與產業人士共襄盛舉，中華電信建構高中低軌衛星同時上線，提供災害救援、航運物聯網以及航空客艙Wi-Fi上網等應用，充分凸顯衛星通訊在陸、海、空各產業的價值。

「2024年台灣太空國際年會」（TASTI）由國家太空中心主辦，今年邁入第二屆，於12月1日至12月4日在高雄展覽館一樓盛大舉行。本次年會匯集國際頂尖專家學者與產業領袖，是台灣年度最大規模的太空領域盛會。

中華電信表示，本次展區以由淺入深的設計為亮點，展出內容兼顧一般民眾與專業人士的需求。透過生動的展示與互動體驗，讓參觀者輕鬆理解衛星通訊的基礎原理與應用服務。同時，也為業界人士提供深入解析，全面呈現中華電信在串聯產業鏈、推動台灣與國際衛星合作上的長遠規劃與目標。

中華電信指出，「多軌衛星」的通訊概念，整合低軌道、中軌道和高軌道衛星服務，打造無縫的全球全時衛星網路，補足一般傳統的手機地面站台盲區，透過展示多樣化的衛星應用，包括災害救援、航運物聯網以及航空客艙Wi-Fi上網等應用，充分凸顯衛星通訊在陸、海、空各產業的價值。

舉例來說，透過衛星技術，能在災害發生時快速建立應急聯絡，確保救援行動的通暢；在航運領域，衛星物聯網可實現船舶定位、貨物追蹤及數據分析，助力海運智慧化升級；而在航空領域，則能提供飛行途中穩定的高速網路服務，提升乘客的搭乘體驗。這些創新應用充分展現與業界夥伴攜手合作的成果。

在台灣，由於颱風、地震等極端天氣的影響，衛星通訊技術已成為提升通訊韌性的關鍵支柱，中華電信認為，透過多軌衛星技術，不僅成功覆蓋偏遠地區和海洋地帶，補足地面網絡的訊號盲區，實現隨時隨地的「無處不連」，還能在地面通訊中斷時提供即時臨時連接，有效打破通訊孤島，成為災害救援與國家安全的重要支撐。

中華電信強調，利用多軌衛星通訊，確保機房及關鍵網絡在極端情況下仍可穩定運行，全面增強通訊系統的韌性與穩定性。此外，這項技術還確保個人用戶在面對災害時的連結需求。當災害發生時，個人用戶可以依賴衛星通訊，即使地面網絡中斷，仍能隨時保持聯繫，接收重要資訊和救援通知，進而增強居民的安全感和應變能力。這對於偏遠地區的個人用戶尤為重要，進一步強化社會的整體韌性，有助於災後重建與恢復。

中華電信表示，此次年會展示在衛星通訊領域的實力與願景，強調了多樣化的應用如何提升台灣的通訊能力。透過結合低、中、高軌道衛星服務，為政府、企業、個人用戶提供全面的解決方案。未來也持續致力於提升通訊系統的韌性與穩定性，滿足民眾和業界的需求，進一步推動台灣衛星產業的發展，充分展現衛星科技對生活與產業的深遠影響。