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全球少子化危機！和碩童子賢曝大廠發展「這點」不可少

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

面對全球市場的變遷，代工大廠和碩（4938）董事長童子賢2日指出，最難以忽視的重點就是那些握有「人口紅利」的國家，事實上全球目前已全都進入「少子化、人才不足」的局勢，他強調，若是各國想讓自身的經濟表現繼續趨於成長，並讓科技產業也趨向發展，在「人才」方面就必須要充足，因此自己認為川普喊話制裁墨西哥，實質造成的影響有限。

童子賢分享，過去宏碁（2353）創辦人施振榮於1989年提出的「人文科技島」目標，大方向上都已經達成了，這個達成的速度，是大家從未想像過的，事實上 ，1989年台灣面臨到的局面非常嚴峻，而當時全世界的變動也非常劇烈，而當初施創辦人提出人文科技島，也為台灣打下極為穩固的文化基礎，包括誠品書店以及自己參與創辦的電腦品牌大廠華碩（2357） 等都是1989年時正式創立。

童子賢表示，台灣的產業發展已趕超世界大國，而且就是在當年被大家認為不起眼的半導體領域，而據自己上個月去查的數據顯示，目前台積電（2330）現在應該已成為全球第8名，總出口表現則是達到全球第四，趕上日韓近年的整體表現，雖然可能在結算今年全年輸給印度，下滑到第五名，不過仍然不容小覷。

童子賢表示，從顯示數據上可得知，目前臺灣的出口主力，大約有60-70%的佔比是由「科技產品」所構成，而近年台灣在國際貿易上的產值大約達到8,000、9,000多億，因此也看得出台灣是以「進出口」來帶動經濟發展。隨著台灣經濟實力的起飛，大家的生活品質也已追上了日本，這一點從大家平時的「旅遊」也能看出來。

童子賢透露，現在台灣的國旅品質越來越好，有的時候變得比去日本旅遊還要高檔、更貴，他也分享一個笑話，「台灣有錢人都留在台灣參加國旅、剩下比較沒有錢的人，則去日本吃和牛」，他說，這也是代表我們國家整體生活水平的明顯成長，其中，關鍵因素「人口紅利」就佔了極大的影響。

童子賢

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