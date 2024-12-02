台灣IPO市場亮眼 安永報告：上市櫃家數創六年來新高

台灣2024年IPO市場表現卓越，安永聯合會計師事務所於12月2日發布的大中華區市調報告指出，2024年台灣上市、上櫃企業總數達54家，籌資金額為491.32億元（新台幣，下同），較去年增加22家、籌資金額增長145.05億元，創下自2019年以來的新高紀錄，並刷新籌資規模的歷史紀錄。

根據安永《大中華區首次公開募股(IPO)市場調查報告》，儘管2024年全球IPO活動整體放緩，台灣市場表現仍相當亮眼。至11月27日為止，台灣上市市場共計有30家企業掛牌，較去年增加10家，籌資總額達369.48億元，比去年增加52.94億元，增幅達16.7%。

報告指出，籌資金額最高的是航運業的星宇航空（2646），該公司籌資額為104.48億元，占上市市場總籌資額的28.28%。排名第二的是康霈*（6919），籌資金額為64.8億元，占比17.54%。這兩家公司合計占據了上市市場總籌資額的45.82%。此外，還有五家為KY公司，分別為世界健身-KY（6919）、來億-KY（6890）、裕慶-KY（6957）、三集瑞-KY（6862）及ITH-KY（6962），總籌資額達92.15億元。

在上櫃市場方面，今年新增24家企業掛牌，較去年增加12家，籌資總額為121.84億元，較去年增加92.11億元，年增幅達309.82%。報告顯示，上櫃市場的籌資額中，生技醫療產業表現最為突出，其中共信-KY（6617）籌資額達20億元，占上櫃市場總籌資額的16.41%，其次為昱展新藥（6785），籌資額達16.78億元，占比13.77%。兩家公司合計占據上櫃市場總籌資額的30.19%，充分展示了生技醫療產業的強大成長潛力。

報告總結，今年上市櫃企業總數為54家，其中12家來自科技業，居各產業之首；生技醫療業則以11家排名第二。今年的上市櫃籌資總額達491.32億元，創下新高紀錄，生技醫療業以145.59億元居首。另有73家企業正在申請興櫃，其中以生技醫療業、工業及資訊軟體服務業為主要產業類別。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤分析指出，儘管美國新任總統的保護主義政策、台灣的地緣政治風險、晶片產業的波動及美中貿易關稅問題等外部挑戰，台灣資本市場仍展現出強大的抗壓能力，尤其是受惠於AI相關供應鏈產業的發展。

展望2025年IPO市場，黃建澤認為，隨著AI供應鏈帶動出口成長及晶片科技緩解外部風險，台灣的經濟基礎穩健，申請上市櫃的企業顯現出多元化的趨勢。AI應用及生技產業已成為資本市場的新焦點，預計2025年台灣IPO市場將持續成長，為未來的資本市場注入更多活力與信心。