默克CEO貝克曼：川普2.0 強化區域供應韌性是當前課題

美國下任總統川普即將在明年1月20日上任，面對全球新變局，默克集團執行長貝克曼（Kai Beckman）今日來台參加台積電年度供應鏈管理論壇前受訪時表示，川普上任確實對全球帶來更複雜的情勢與挑戰，不過2018年他和經營團隊即提出「 China For China，Locoa For Local！」方針，這樣的概念讓默克在面臨供應鏈斷鏈危機及疫情，有了很好的韌性，即使今年半導體產業面臨很長的復甦期，集團仍有雙位數增幅不錯表現。

貝克曼強調，6年前提出這個概念，其實源自當時中國在顯示器方面的產業，後來把這個概念擴大到其他區域，包括半導體產業等，事實證明這樣的概念非常有效率，而且讓整體組織跟模型非常有韌性。這一策略的結果是，台灣的客戶能夠直接從台灣當地獲取供應，增強了我們在地緣政治風險下的抗壓能力。

貝克曼表示，這一理念也促使默克集團在發展的歷程中，看到了全球化所帶來的巨大變化。面對未來更加複雜的情勢與挑戰，這樣的理念依然是我們發展的核心指引，也如同北極星一般，作為集團未來指引方向。

對於川普打算對全球祭出關稅重拳，是否會會讓原本的全球化更破裂？貝克曼表示的確會有此趨勢。因此面臨這樣的變局，默克集團仍將依循「在地生產，服務在地(Local for Local)」的概念。「雖然我們仍希望全球化能繼續推進，但實際的發展還是取決於未來的情勢演變。我個人認為，全球化是一個重要的趨勢，值得我們盡力維持，但同時也需要強化在地化策略，以應對當前和未來可能的挑戰。」

貝克曼說，2013年之前，默克主要業務集中在顯示器領域，當時液晶顯示器（藍色區塊）占了公司營收的80%，是公司的核心業務。然而，但10年前，默克集團果斷做出了一個關鍵的策略決定——將業務重心逐步轉移至半導體領域。

如今，快轉到2024年，默克集團半導體材料已成為默克現金業務的主要支柱，佔比提升至80%，而顯示器業務則縮減至20%。這樣的業務組合不僅展示了默克在材料與科技創新方面的深厚實力，也為我們的長期競爭力奠定了堅實基礎。

他強調，這十年中，默克完成了一次全面且重要的轉型，從一個尚未涉足半導體領域的企業，成功成長為在該領域佔據重要地位的全球重要供應商。我們持續投資材料與技術創新是推動這次轉型的關鍵力量。稍後，將與大家分享我們如何在新興科技領域（如異質整合, Heterogeneous Integration, HI）中實現突破，並透過併購Unity-SC，進一步強化我們在半導體產業的領先地位。

至於為何併購Unity-SC，主要能透過Unity-SC的測量工具，進一步將默克過去奠定高超的材料技術與工具整合，以應對垂直整合的需求，滿足客戶對提升良率及電晶體電訊和功耗等迫切需求。貝克曼表示目前Unity-SC在台本來就有服務據點，提供光電整合量測服務與設備，未來不排除在台灣設廠，目前也正在評估中。

貝克曼也透露，在全球各地區積極推動半導體自主的趨勢下，默克也考慮將印度列入半導體相關的光電電子科技事業的向上計畫中。

貝克曼表示，2021年，默克集團宣布了一項總額達30億歐元的全球投資計畫，其中20億歐元將用於擴大生產能力，10億歐元投入研發，以支援我們的客戶。目前這些專案目前進展順利，公司同時也因應全球變局，在全球各地建設更多廠區。