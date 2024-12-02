攻科技產業韌性 劉鏡清示警「七弱項」政府帶頭拚追趕

國發會主委劉鏡清2日表示，目前台灣半導體產業雖居全球領先地位，但材料和設備是我們的二個弱項，政府將著力扶植。另外，政府也將協助成熟製程廠商進行轉型，這也是另一大主軸。至於在AI發展上，光模組和光通訊二部份，亦必須努力跟上國際的腳步，還有在應用端和軟體產業的發展也非常薄弱，這些高科技產業的缺口都需要趕緊追上來，否則會有風險。

劉鏡清強調，「關於台灣半導體產業發展，我們還得做二件事，一是提升韌性，第二還是強化我們的韌性。」

劉鏡清今也談起當前景氣可說是不斷在變化，尤其隨著美國白宮新主人川普近日陸續釋出對各國的關稅新政，短期來講，自年底到明年初廠商應都在趕著塞貨，或許這對我國外銷成長的表現又會更好一些。

劉鏡清表示，「川普新政肯定會對我們及世界各國帶來影響，無論是對景氣或全球布局，因此政府也正在收集各種資訊，也跟不同國家在做探討。劉鏡清還透露，現在他與其他國家重要經貿官員多是透過WhatsAPP進行討論，所以談得非常外。」

劉鏡清強調，「決策跟品質有關，而決策的品質則來自於資訊的完備性」，近期國發會也將與經濟部進行討論和研究，以因應川普2.0對台灣經濟成長可能帶來的衝擊。

此外，劉鏡清還指出，時代變化非常大，為了讓國家的未來跟上時代變化而不落後，他近日也找了國科會主委吳誠文討論，國發會願意提供經費，協助國科會在台灣建置一個量子電腦。

至於軍工方面，劉鏡清則說，「未來將以民營無人載具為主，不涉及軍事，特別是無人機的晶片，是我們需要努力的部分。」

劉鏡清並提到，「希望運用投資創造國家的經濟繁榮，創造更多高薪就業機會，雖然基本工資的提升，並不會讓整個社會三角形消失，那個三角形必然還是會存在，但我們可以想辦法縮小底層部分，找出更多附加價值高的產業，才有機會再增加企業盈利和個人所得，讓國家有更多資源照顧人民生活。」