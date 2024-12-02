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數發部召開首場數位經濟發展諮詢會 AI軟體受關注

中央社／ 台北2日電

數發部今天舉行首場數位經濟發展諮詢會，包括台北市電腦公會理事長彭双浪、軟協理事長沈柏延等多名委員出席提供建議。數發部長黃彥男今天表示，AI軟體議題討論熱絡，預計明年5、6月再召開諮詢會，希望幫助數發部訂出數位經濟發展策略，協助政府數位轉型。

數發部設立數位經濟發展諮詢委員會，由黃彥男擔任召集人，下設韌性社會、產業創新與數位治理3組，諮詢委員約45人，希望傾聽外界意意見。

黃彥男今天受訪告訴中央社，台灣未來產業希望朝向數位經濟發展，「這是一個未來式」，希望多了解專家學者與產業意見，今天是第一次開會讓大家交流，未來希望1年可以舉行2次，預計下次會在明年中舉行。

黃彥男分享，諮詢會中AI跟軟體議題討論得非常踴躍，氣氛很熱絡，AI產業發展牽涉人才、資金與算力等議題，委員們都有提供許多想法，也包括對於法規等建議，後續彙整意見後，有望可以參照具體方向。

黃彥男指出，下次會議工作小組可能會先拜訪委員、蒐集更多意見，讓會議討論更為具體，希望幫助數發部訂出數位經濟發展策略，協助政府進行數位轉型。

至於產業界關心AI哪些議題，黃彥男指出，在AI發展與規範中必須取得平衡，委員也關注如何兼顧個資議題，另外台灣過去比較忽略軟體產業，因此如何驅動軟體發展，也是今天與會者討論焦點。

根據現場觀察，與會諮詢委員包括台北市電腦公會理事長彭双浪、中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延、沛星科技（Appier）獨立董事簡立峰、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然等與會出席。

AI 數發部 軟體

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