數發部召開首場數位經濟發展諮詢會 AI軟體受關注
數發部今天舉行首場數位經濟發展諮詢會，包括台北市電腦公會理事長彭双浪、軟協理事長沈柏延等多名委員出席提供建議。數發部長黃彥男今天表示，AI跟軟體議題討論熱絡，預計明年5、6月再召開諮詢會，希望幫助數發部訂出數位經濟發展策略，協助政府數位轉型。
數發部設立數位經濟發展諮詢委員會，由黃彥男擔任召集人，下設韌性社會、產業創新與數位治理3組，諮詢委員約45人，希望傾聽外界意意見。
黃彥男今天受訪告訴中央社，台灣未來產業希望朝向數位經濟發展，「這是一個未來式」，希望多了解專家學者與產業意見，今天是第一次開會讓大家交流，未來希望1年可以舉行2次，預計下次會在明年中舉行。
黃彥男分享，諮詢會中AI跟軟體議題討論得非常踴躍，氣氛很熱絡，AI產業發展牽涉人才、資金與算力等議題，委員們都有提供許多想法，也包括對於法規等建議，後續彙整意見後，有望可以參照具體方向。
黃彥男指出，下次會議工作小組可能會先拜訪委員、蒐集更多意見，讓會議討論更為具體，希望幫助數發部訂出數位經濟發展策略，協助政府進行數位轉型。
至於產業界關心AI哪些議題，黃彥男指出，在AI發展與規範中必須取得平衡，委員也關注如何兼顧個資議題，另外台灣過去比較忽略軟體產業，因此如何驅動軟體發展，也是今天與會者討論焦點。
根據現場觀察，與會諮詢委員包括台北市電腦公會理事長彭双浪、中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延、沛星科技（Appier）獨立董事簡立峰、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然等與會出席。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言