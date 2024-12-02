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家登董座近250萬元新車暴衝 狀告特斯拉
晶圓傳載解決方案大廠家登董事長邱銘乾夫婦向周刊爆料，指他們二年前花費248萬元，購買特斯拉model 3頂規車。結果購車不到半年，有一天晚上，邱妻駕車前往台北車站旁的京站用餐，當車輛滑行駛入地下停車場，卻在B3進入B4車道轉角處突然暴衝，直接撞上牆壁，安全氣囊全數爆開、車頭嚴重受損，2人也分別受傷。
事發後，邱妻主張，車輛暴衝當下，她根本未踩電門，車輛卻似「自行偵測」前方無障礙物，突以100%出力彈射方式向前猛衝，讓她與丈夫多處受傷，也飽受驚嚇。夫妻倆找上特斯拉協商，除要求業者詳細釐清產品安全問題，並商討財損、人身賠償事宜。
據了解，最讓邱銘乾夫婦憤憤不平的是，特斯拉將車子拖回檢查後堅稱，車輛無任何問題，堅稱發生事故是駕駛猛踩油門所致，並提出行車電腦電門紀錄，主張在車禍發生的0.5秒內，系統感應到駕駛踩電門達出力峰值100%，才導致暴衝，不可能是系統瑕疵。特斯拉並強調若車主要維修，修理費用報價高達110萬元。
邱銘乾認為，妻子的開車經驗超過30年，上路均小心謹慎，不可能會突然在狹窄的停車場彎道重踩電門，特斯拉的說詞很不合理，唯一的理由是車輛不受控制的暴衝才會發生，於是委任律師提起訴訟。
家登今日發表聲明表示，這是二年前他們夫婦個人私事，目前此事已受到妥善處理，兩人身體無礙，請大家放心。另外，此事件為私事，不便多作回應，也不影響公司營運，感謝大家關心。
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